مافي أسوأ من إنك تبقى زي (خالد سلك) وتجي تعزي بعد سنة





مافي أسوأ من إنك تبقى زي (خالد سلك) وتجي تعزي بعد سنه مع إنك حاضر الجثمان وشايف دق الصيوان وبٍكى النسوان !!

إدانات تقيله لمليشيا الدعم السريع من قٍبًل قيادات قوى الحريه والتغير المركزي الشهيرة ( بقحط ) سابقاً و (تقزم ) حاليآ…

ياجماعه صلو علي !!

إستهداف آهالي الجزيرة مابعد إعلان الحكومة ( المدنيه ) إرتفع أكثر من الأيام التي قبلها ..

ظلت قوى الحريه والتغير ( تُهاتي ) بالحكومة المدنية لمدة أربعة أعوام ( وتتستر ) على إنتهاكات مليشيا الدعم السريع لمدة عام إلا أيام ،،، في لحظه أعلانها وبرفقة الدعم السريع تكون حكومة مدنية بولاية الجزيرة كأول إختبار لمشروعهم ( المدني ) سارع أهالي قُرى الجزيرة بالنزوح بالمئات والهروب حفايا لمسافات طويله من سوء الفكرة وصانعيها بل إن اللعثمه إنفكت وتعتعة اللسان غابت ونطق خالد سلك وجعفر والواثق وحمدوك وطه بإسم الفاتحه على نفش المليشيا وفكرة المدنية تحت وطأة البندقيه كأول الناعيين لها !!

صلو علي يا خوانا ….. عشان تباروا عرمان

أربعة سنه شابكننا ( مدنياااااو ) اليوم الأعلنوا تشكيلها بحكومة ولاية الجزيرة المواطنين كلهم ( هربوا ) منها حفايا خايفين من المدنيين ( الدسته ) والدعامه الكتبوا ( اللسته ) !!

ياجماعه صلو علي

تبيان توفيق الماحي أكد