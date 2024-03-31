رباح الصادق وناقوس الخطر





التصريح الذي أدلت به إبنة الإمام الصادق السيدة رباح الصادق حول وصفها للبيانات الصادرة بإسم الحزب وعلى منصته الرئيسيه بأنها بيانات لاتمثل الحزب وتلطخ وجهه وأضافت بأنها بيانات غير مُنصفه تركز على إنتهاكات طرف وتسكت على إنتهاكات طرف آخر !!

هذا التصريح يُشير وبشكل واضح ويؤكد بما لايجعل مجال للشك أن حزب الأمه أصبح حزب مختطف لايملك إرادته وليس له مؤسسات ثابته ( تخضع ) البيانات للتصحيح والإتفاق والإجازه ثم النشر للرأي العام .. هذه الإفادة التي أدلت بها رباح الصادق تُعد بمثابة طرق لناقوس الخطر داخل حزب الأمه وإشاره واضحه لكل لعامة الناس ولعضوية الحزب بشكل خاص بأن حزب الأمه أصبح حزب مختطف الإرادة والمؤسسيه بتاريخه ومواقفه وإرثه وجماعاته ولا يعتد ببياناته التي تصدر وهي تُعبر عن وجه المليشيا القميع !! وهذا يؤكد على أن

ماقالته رباح الصادق يحتاج للإنتباه والوقفه الصلبه من أبناء الحزب ( الوطنيين الأحرار أبناء الأنصار البرره) الداعمين لقومية القوات المسلحة السودانية والساعيين لبقاء الدوله والمدافعين عن حقوق المواطنين ومؤسساتهم المجاهرين بمواقفهم ضد مليشيا الدعم السريع وأذرُعٍها من السياسين !!

لذلك فإنني أقول بأن دار الإمام المهديه مهدده بالزوال إذا لم تنهض فيالق الأنصار لإنقاذ ماتبقى من ذاكرة تاريخ حزب الأمه ( المختطف ) إن غداً لناظره قريب اليوم ناقوس وغداً ندامه …

التصريح بالتعليقات

#السودان

#الدعم_السريع_مليشيا_إرهابية

#الجيش_السوداني

✍️ تبيان توفيق الماحي أكد