رشان أوشي: صرفة في الارجاء





لا ادري لماذا ألهب حوار “الانصرافي” بتلفزيون #السودان ظهور حلفاء التمرد ، ونزل عليهم كوقع سياط “العنج” ..

اغلب الهياج الاسفيري القحاتي استهجن استضافة شخص متخفي ، متجاهلين أن حراك ديسمبر قاده أشخاص متخفيين خلف صفحة فيس بوك “تجمع المهنيين السودانيين”، وبعد تشكيل حكومتهم تصارعوا حول “باسوورد” الصفحة التي قادت الحراك، الانصرافي أفضل حالاً ،لانه شخص واحد ولن يصارعه أحد في باسوورد صفحته مستقبلا ً.

رشان أوشي