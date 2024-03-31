أرباح مقابل التفاعل على فيسبوك.. والنتيجة؟ جمهور مزيّف وتداول حسابات





ازدهر تطبيق فيسبوك مطلع الألفية لكونه مكانًا يشتبك فيه البشر بالإنترنت بهدف التواصل مع أشخاص حقيقيين آخرين. وقد كافأت وول ستريت الشركة حينها على هذا التفاعل الضخم الذي ضمّته الشركة، خصوصاً أن المعلنين سيدفعون مقابل الوصول إلى هذا الجمهور الحقيقي.

أما اليوم، فبات هناك علامة استفهام كبيرة حول النشاط القائم على أكبر شبكة اجتماعية في العالم، ومدى حقيقيته.

عند تصفّح فيسبوكـ، قد تبدو لك صفحات بعض منشئي المحتوى نابضة بالحياة، حيث يتابعها آلاف المتابعين وكل صورة ومنشور يشاركونه تتراكم عليها العديد من التعليقات وردود الفعل. لكن ماذا لو قلنا لك أن هذا التفاعل بات مزيّفاً، ولا يعبّر فعلاً عن مستخدمي فيسبوك؟

في الواقع، بدأت شركة Meta بالسنوات الأخيرة، في دفع الأموال لمنشئي المحتوى مقابل التفاعل على Facebook. وقد أدى ذلك إلى حدوث طوفان من البريد العشوائي والتداول غير المشروع في الحسابات حيث يحاول المستخدمون تضخيم أرقام مشاركتهم بأي وسيلة ضرورية.

وتركز مجموعات كبيرة في الوقت الراهن على شراء وبيع الحسابات المفتوحة المؤهلة لبرامج تحقيق الدخل والأرباح من فيسبوك، على الرغم من الحظر المزعوم من قبل الشركة على حسابات التداول.

لذا، فإن التفاعل الذي يُلاحظ على صفحات فيسبوك اليوم، يأتي في الغالب من منشئي محتوى آخرين يسعون إلى المعاملة بالمثل، وليس من المستخدمين الفعليين المشاركين بشكل مشروع في المحتوى.

في مارس 2023، عندما وصل فيسبوك إلى ملياري مستخدم نشط يوميًا، أكد المدير التنفيذي توم أليسون على أهمية منشئي المحتوى للتطبيق. لكن من الناحية العملية، كان ذلك يعني الدفع لهم.

وأصبح تمويل منشئي المحتوى الآن مساوياً للدورة التدريبية لأي شركة وسائط اجتماعية، على سبيل المثال، عرض YouTube منذ فترة طويلة تقسيمات إيرادات الإعلانات، أما على TikTok فقد ساعدت برامج الدفع الخاصة للمبدعين في تعزيز الارتفاع السريع لتطبيق الفيديو القصير.

وقد جرب فيسبوك العديد من هذه البرامج في السنوات الأخيرة. إذ عرض مكافأة الأداء، الذي تم إطلاقه لأول مرة كاختبار في عام 2021، والتي لا تزال قائمة. وهي تكافئ منشئي المحتوى الذين يتم مشاهدة منشوراتهم أو التفاعل معها على نطاق واسع، بما يصل إلى حد أقصى محدد مسبقًا. وقد كان الحد الأقصى لهذا المبلغ في البداية هو 30 ألف دولار شهريًا، ثم ارتفع لاحقًا إلى 55 ألف دولار، لتقوم ميتا بإزالة الغطاء بالكامل في فبراير المنصرم.

هذا البرنامج توسع بشكل مطرد وأصبح هدفًا رئيسيًا للتلاعب، خصوصاً أن المستخدمين بعشرات الآلاف بحثوا عن طرق لزيادة المشاركة بشكل مصطنع – واتجهوا إلى المجموعات، لتحقيق ذلك.

في واقع الأمر، هناك العشرات من المجموعات على فيسبوك المخصصة لتضخيم جمهور منشئي المحتوى. ليس هذا وحسب، بل إن هذه المجموعات، تمتلك لغة كاملة لدعم “تجارتها” هذه، ومن بين المفردات المتداولة في هذا الخصوص:

لقد واجهت ميتا نكهات مختلفة من التلاعب بالتفاعل لسنوات. كان الأشخاص الذين يشترون متابعين آليين على Instagram يمثلون مشكلة دائمة، وفي عام 2018، اتخذوا إجراءات صارمة ضد موجة من مجموعات “المشاركة” التي تركز على تطبيق Instagram على Facebook بعد تقارير حول هذه الممارسة.

لكن حجم المجموعات وشعبيتها المستمرة في عام 2024 يشير إلى أن جهود فيسبوك للإشراف عليها بشكل مستمر غير كافية – خاصة أن هناك الآن حافز مالي مباشر لسوء التصرف.

بالنسبة للمستخدمين المغامرين والذين يعانون من ضيق الوقت والذين يتطلعون إلى تحقيق ربح سريع من فيسبوك، هناك خيار آخر: ما عليك سوى شراء حساب مؤهل للحصول على مكافأة الأداء مباشرة، بدلاً من بنائه من الصفر.

ويُحظر شراء وبيع حسابات فيسبوك، لكن التجارة النشطة في حسابات مكافأة الأداء تزدهر في بعض المجموعات.

أما بالنسبة لرأي فيسبوك مما يحصل على التطبيق الشهير، فقد صرح متحدث باسم فيسبوك بأن سياسات فيسبوك المتعلقة بتحقيق الدخل تنص على أنه لا يمكن لمنشئي المحتوى الانخراط في أي سلوك لتنمية جمهورهم أو تضخيمه بشكل مصطنع.

وقال في بيان: “إن المشاركة غير الحقيقية تمثل انتهاكًا لسياسات تحقيق الدخل للشركاء، وعندما نجد أي شخص ينتهك هذه السياسات بالفعل، فإننا نتخذ إجراءً”.

وأضاف المتحدث أن الشركة تقوم حاليًا بمراجعة عشرات المجموعات التي تم تحديدها.

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