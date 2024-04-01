المملكة العربية السعودية .. الاستثمار الأجنبي إلى 109 مليارات ريال العام الحالي





تستهدف المملكة تدفقات من الاستثمار الأجنبي المباشر خلال عام 2024، بما يقارب 109 مليارات ريال بنسبة نمو عن العام السابق حوالى 31%. أمَّا عام 2025 فتستهدف 140 مليار ريال.

ووفقًا لمستهدفات رؤية 2030 فإن الهدف الرئيس استقطاب ما يقارب 388 مليار ريال سنويًّا، بنسبة نمو عن عام 2023 حوالى 367%.

وتستهدف السعودية وصول الناتج المحلي الإجمالي إلى ما يقارب 6.4 تريليونات ريال خلال عام 2030.

أمَّا عام 2026 تستهدف خطط المملكة متمثَّلة في وزارة الاستثمار جذب استثمارات أجنبية مباشرة بما يقارب 176 مليار ريال، بنسبة نمو عن عام 2025 حوالى 26%، وخلال عام 2027 -وحسب ماهو مخطط لها- تجذب السعودية استثمارات أجنبية مباشرة بما يقارب 217 مليار ريال، بنسبة نمو عن عام 2 026 بما يقارب 23%، أمَّا عام 2028 فتهدف إلى جذب استثمارات أجنبية مباشرة بما يقارب 266 مليار ريال، بنسبة نمو عن عام 2027 حوالى 23%.

وخلال عام 2029 تخطط لجذب استثمارات أجنبية بما يقارب 323 مليار ريال. وتساعد رؤية 2030 في رفع مساهمة القطاع الخاص من الناتج المحلي الإجمالي بما يقارب 65%، وخفض معدل البطالة إلى هدف الرؤية 7% أو أقل من 4%، حسب ماهو معلن.وتسعى المملكة إلى تهيئة ظروف المناخ الاستثماري، واستقطاب الشركات العالمية والصناديق الاستثمارية للاستثمار داخل الاقتصاد السعودي، وجرى إطلاق حزم من التسهيلات والبرامج مثل برنامج شريك لإنفاق 5 تريليونات ريال بحلول عام 2030.

ويستهدف الاستثمار إلى رفع ترتيب الناتج المحلي الإجمالي إلى المرتبة الـ15 عالميًّا خلال عام 2030، وتوفير مئات الآلاف من الوظائف، وتوطين التقنيات الضرورية لاحتياجات المملكة. ولا تشمل أهمية الاستثمارات جذب رؤوس الأموال فقط، وإنَّما جذب الكفاءات والقدرات البشرية وتوطينها داخل الاقتصاد المحلي.

الاستثمار الأجنبي

388 مليار ريال استثمارات في 2030

6.4 تريليونات ريال الناتج المحلي في 2030

4 تريليونات ريال الناتج المحلي العام الحالي

رفع مساهمة القطاع الخاص إلى 65%البطالة إلى 7%

جريدة المدينة