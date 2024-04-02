ام وضاح: أما أنك ياجراهام متواطئ مع المليشيا أو انك وزير ضعيف





حتي الآن لم يتخذ وزير الاعلام أي قرار تجاه القنوات التي ظلت تحارب الى جانب الدعم السريع ولم يتخذإاجراء تجاه صحيفة المليشيا الصيحة التي تحارب الى جانبها..

واضح ياجماعه انه الموضوع فيه سر فهي حاجة من اتنين..

أما أنك ياجراهام وزير متواطئ مع المليشيا أو انك وزير ضعيف لاتجرؤ على اتخاذ قرار سيادي يحفظ كرامة البلد..

لايمكن وفي هذه المعركة المصيرية أن نبتلي شخصيتين في أهم وزارتين علي الصادق وجراهام هما كما الجرس لاتسمع لهما صوت إلابعد ضربهما وأنا سأفعلها صباح مساء..

ياحسيتو ، يامشيتو ، يامشوكم..

#ام_وضاح