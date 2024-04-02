الشمال النيلي ومعاني قيم التضامن والإحترام





سيدي الطيب صالح روى عن ” مريود ” مشخصا ” الطاهر ود الرواس ” .. فقال :

” إن الأسم الوحيد الذي ورثه عن أبيه كان لقبا لم يناده به إلا الكاشف ود رحمه .

كان ود رحمه يقول :

إن بلال رواس مراكب القدرة ، ويقسم أنه رآه عدة مرات بين العشاء والفجر ، وهو قائم وحده في مركب ينقل قوما غريبي الهيئة إلى الشاطئ الآخر .

يقول الطاهر إن أباه حين مات أخذ أسماءه جميعا معه .

كأنه كان بالفعل روحا مفردا ليس من أرواح هذا الزمان ولا هذه الأرض ”

تلك صورة الطاهر ود الرواس ، في مخيلة الطيب صالح ، ولم تكن في ظني ، إلا معادلا موضوعيا لشخصية إنسان الشمال النيلي .

تلك البيئة الإجتماعية التي شكلت شخصية الطيب صالح ابن منحنى شريط النيل ، الذي أصبح نفسه ” مريود ” الناس في كل مكان .

يقرأونه بلغات العرب والعجم ، سرا وجهرا ، فيكشف في جميع مروياته أن لا سبيل لاتساع أمبراطورية العقل ، إلا بالنظر إلى الآخر المختلف .

واستجلاء المستغلق من بعض أشياء الوجود ، بوقوف ” الأنا ” أمام ” الآخر ” والنظر بدقة متأملة ، فاحصة للآخر الثقافي المختلف ، المغاير بعض الشيء ، أو حتى في أقصى حدود الإختلاف .

حتى تزداد ” الأنا ” ، معرفة جديدة ، بتفسير الأمور الكامنة وراء السطح .

ذلك في تقديري هو أقوى ما يحرض المرء ويستفزه ، للإلتفات إلى ذاته المنهوبة ، والبحث فيها عن سبل تحسين المواقف تجاه الذوات الأخرى والأشياء والأحداث .

إن الإنطلاق في السير على درب تأمل الآخر المختلف إلى أقصى الحدود الكائنة ، هو ما يمنحنا القدرة على التحرك باتجاه تأسيس وتأثيث المواقف الإيجابية الجديدة .

ومذهبنا في ذلك مذهب أحد حكماءنا ، القادمين من ذات الشريط النيلي ، الشاعر الأديب الناقد ” محمد المهدي المجذوب ” الذي يضج إنسانية وفكرا رفيعا ، وحكمة قائلا :

” وقد أجد مسكينا محزونا فأسخر من نفسي أمامه ، مواساة له ، واعتقادي الذي لا أحيد عنه ، أن الناس متساوون .

ليس هناك إنسان أفضل من إنسان إلا بمقدار ما يعطي من صدق نفسه للآخرين ”

بذلك ذهب ” محمد المهدي المجذوب ” إلى تأكيد إعتقادنا الخاص الذي طالما ظللنا نردده في كثير من كتاباتنا ، أن الإنسان يصنع مركزيته بنفسه ، أي من حيث ما يقدمه من نفع للإنسانية وإضافته للوجود الإنساني .

في البحث عن ” المركزية ” لا نحتاج أن نصوب البنادق نحو الآخر المختلف ، ولا أن نحرق الأوطان بنيران الحقد والإشتفاء .

” المركزية ” هي في المعنى المأثور :

” خير الناس أنفعهم للناس ”

كلما أعطيت الآخرين من جمال نفسك ، وسماحة روحك ، كنت أنت ” المركز ” .

” المركز أنا ” بخير يداي ، وزناد عقلي ، فلا أحد يستطيع أن يجعلني هامشا ، ما دمت إعطي وأنير ، وأمد يدي لأعطي ، لا لأسلب ، أرفع المعول لأبني ، لا لأهدم ، أشعل النار لإضاءة طريق السائرين لا للحريق .

وتلك لعمري من أميز خصائص أهل السودان المستوطنين جهة الشمال ، أو ما أصطلح عليه ” الشريط النيلي ” .. فأزعم أن تفردهم وتميزهم يكمن في منهجهم المعتدل مشيا في الحياة ، والنظر إلى الأزمات بعين البصيرة لا الغباء المميت ، والتعامل بأقصى درجات الحكمة مع تعقيدات كوارث الطبيعة ، وتشابكاتها التي أنتجت واقعا حياتيا ضاري القسوة ومعاناة تحيط بالرجال والنساء على حد سواء ، أرضهم هي الصحراء ، بكل معاني الشقاء .

بيد أنهم يتعاظمون إنسانية في مقاومتهم العنيدة لقساوة طبع الأرض التي تحالفت مع ضراوة الطبيعة والأشياء .

بهذا تشكلت شخصياتهم الجسورة ، الصلدة ، وأرواحهم التي جبلت بأنفاس محبة الخير أينما وجدتهم .

وشاعرنا أستاذ المسرح الدكتور عزالدين هلالي – رحمه الله وغفر له – أبن ديار المحس ، بشاعريته ، يمتحنا مشهدا من مشاهد تلك المقاومة العنيدة للظروف وتعقيداتها في غنائيته الرائعة : ” طبع الزمن ” التي تغنى بها ” صلاح بن البادية ” ..

وكأني به يصور ذلك التحدي والجسارة التي تميز بها أهله في الشمال صبرا على الصعاب :

” ﻓﻲ ﻋﻴﻮﻧﺎ ﺑﻨﺸﻴﻞ ﺍﻟﺼﺒﺮ

ﻛﻞ ﺍﻟﻌﻤﺮ

ﺑﻨﺸﻴﻠﻮ ﺭﻳﺪ

ﺑﻨﺸﻴﻠﻮ ﻋﺰ

ﻗﺪﺍﻣﻨﺎ ﺷﻮﻑ ﻛﻢ ﺯﻭﻝ بكى

ﻗﺪﺍﻣﻨﺎ ﺷﻮﻑ ﻛﻢ ﺯﻭﻝ ﺗﻌﺐ .

ﻻ ﻣﺮﺓ ، ﻭﻻ ﻳﻮﻡ ﺍﺷﺘﻜﻲ ،

ﻭﻻ ﻗﺎﻝ ﺧﻼﺹ ﺻﻌﺐ ﺍﻟﺪﺭﺏ

أﻫﻮ ﻧﺤﻨﺎ ﻋﺎﺭﻓﻴﻦ ﺍﻟﺤﺼﻞ

ﻭﺑﺮﺿﻮﺍ ﺑﻨﻘﻮﻝ ﻋﺎﻭﺯﻳﻦ ﻧﺤﺐ ”

تلك هي صورة الصبر والصلادة فعلا ، أمام تعقيدات الحياة وتشبكاتها :

” وبرضوا بنقول عاوزين نحب ” ..

لا نزوع للخصام والتباغض في شرع أبناء البلد المحبين ، بينهم وبين التباذئ والتنابذ حوائط من السماحة والرضا .

صنعوا مركزيتهم الباذخة ، بقيم التضامن والإحترام والتمسك بكريم الأعراف .

ولأن الحوار بين الناس مطلب غريزي ، فقد علا صوت مبدع منحنى النيل ، ساحر الطنبور وملكه الأغر ” النعام آدم ” :

” يا اخي فواضني بلا زعل ،

فاوضني ياخي أنا عندي حل ”

تناقض الرؤى ، وتضاد الأفكار ، وتباين الناس ، ألوانا وأعراقا ومواقفا ، هي آية من آيات الله في خلقه .

بيدا أن المحبة والوئام بين الناس ضرورة ، والمودة هي ما تجعل الحياة قابلة لأن تعاش ، ولن تكون المحبة إلا بالتماس التوازن الروحي ، كما قال الطيب صالح على لسان ود الرواس في روايته بندر شاه ، مريود :

القوة ليست للجسد بل للروح والعزيمة . وكثف ذلك المعنى وبقدر أعظم في روايته عرس الزين .

إذ منح الزين نبضا أسطوريا خاصا مليئا بالأسرار ، الزين بقامته الطويلة وجسمه النحيل كان كأنه صاري المركب يحفظ الإتزان النفسي والروحي ، ويدفع المركب إلى الأمام بالمحبة ، ومشربا صافيا من مشارب الحنان وتأصيل الوفاق والتسامح .

فلا محبة بلا توازن الروح .

القيم الروحية هي المقوم الأساس لكل مجتمعنا السودانية ..

تلك المعاني العظيمة تجدها في إنسان الشمال النيلي ، كيف تعامل مع صعاب الحياة ببساطة سلوك ، وأناقة روح ،

لا مكان عنده للمراثي الشكاءة البكاءة ، والإبتزاز الماكر المذل للذات ، والماحق للحياة .

لم يغرسوا الخناجر في ظهور بعضهم البعض ، ولم يصوبوا البنادق في صدور الآخرين ، ولكنهم غرسوا في الأرض بذور النبات المختلف الألوان والأشكال والذائقة .

برغم ضيق الأرض الخصب ، أمتد خير زروعهم إلى كل جهات السودان .

جعلوا من التعليم هو الهدف الأعلى لبلوغ صلاح المجتمع وازدهاره .

فلا يتقدمهم جاهل ،

ولا يقدمون أمام الأمام إلا من تأهل بالعلم ، وأجاد وبرع وأبدع .

فكل فرد منهم عرف موقع وجوده فلزم .

كل شيء عند أهل شريط النيل بالحساب ، والحساب عندهم حساب المعاني ، لا الأرقام .

الزمن مقتسم ، والرزق مقتسم ، والأرض مقتسم .

وبهذه القسمة يجعلون من ضيق مساحات شريط النيل أوسع .

إن صناعة الكراهية هي ما تضيق مساحات أرض البلاد .

الدكتور فضل الله أحمد عبدالله