



تمت استضافة الانصرافي في تلفزيون السودان .. وطبعا بدأ الناس هجوم غير موضوعي

ومشكلتهم في الهجوم ده ( كيف تلفزيون محترم يعمل لقاء مع شخصية مجهولة … والله هاانت )

طبعا بداية .. لو رجعت لبوستاتي بتعرف كمية التحفظات العندي على كل اللايفاتية ( بما فيهم الانصرافي ) و كتبت بوست منفرد كإنتقادات موضوعية على الشخصية دي

مسألة انو مجهول الهوية دة ابدا ما كان واحدة من خلافاتي الموضوعية …

و كونو معظم الناس مشكلتهم الوحيدة مع الانصرافي انو مجهول الهوية .. ده بوري ضعف الوعي عند الشعب ده وانو ما عارف المطرة صابة وين

فرمالتهم الوحيدة انو (كيف انا اقعد اسمع لزول انا ما عارفو منو ولا شايت وين ولا اجندتو شنو)

اذا انت تقييمك للكلام البيتعرض قدامك .. واحدة من ال criteria الداخلة في مسألة التقييم عندك هي معرفتك المسبقة بانو الشخصية دي منو و شايتة وين معناه انت ساهل سواقتك جدا ما علي غير اقدم ليك شخصية انت عارفو منو و عارفو شايت وين و اخليهو يشوت ليك على اتجاه تاني ( زي ما حصل للناس مع قوى الحرية و التغيير )

مفترض الكلام تقيمو تقييم موضوعي مستقل … نفس الزول كلامو الليلة صح و كلامو بكرة غلط …و تشغل عقلك و تتحقق من المعلومات البتقدم ليك ..

لكن موضوع انو الكلام اتقال بواسطة مجهول يبقى كلام فارغ ده غير صحيح

بالمناسبة الشخصية المجهولة عندها وضع قانوني

الاجهزة القانونية في كل العالم بتقبل مسألة البلاغ من مجهول و بتقبل انها تقوم بالتحقق من موضوع البلاغ بناء على ادعاء المجهول ( من غير التحقيق في شخص المجهول)

و في قائمة طويلة جدا من الاسباب المنطقية و الموضوعية البتبرر اخفاء شخص لهويتو

منها حماية نفسو و اهلو من بطش جهات قوية جدا و powerful و متمكنة …

و منها تشجيع الناس العندها ملفات سرية ما عارفة تمشي بيها وين انها ترسلها ليهو و يقدر هو اليكشفها للمجتمع

لكن اذا انت مشكلتك كلها انو كيف قناة تعمل مقابلة مع شخصية مجهولة خليك عارف انك جاهل بس … و اكبر القنوات بتعمل مقابلات مع شخصيات مجهولة عادي

1. في قناة ABC News وبتاريخ 15 يناير 2021 الموضوع كان عن الفساد الحكومي . و كان ضيوف البرنامج كلهم مجهولي الهوية و مفترض يبلغوا عن الفساد الحكومي . ظهر في الحلقة شخص ادعى انو مسؤول حكومي و تم اخفاء هويتو ..المقابلة كشفت عن حالات مختلفة من حالات الاختلاس و ناقشت المخاطر البواجهوها المبلغين عن الفساد الحكومي.

2. في قناة CNN و بتاريخ 10 يونيو 2018 كانت في حلقة موضوعها فضح الاحتيال في الشركات وفي المقابلة دي استضافو شخصية مخفية الهوية اتكلم عن الممارسات المالية الاحتيالية لشركة كبرى متعددة الجنسيات.

3. في قناة بي بي سي نيوز و بتاريخ 22 مارس 2019 كان موضوع الحلقة كشف مخالفات السلامة في الصناعة الدوائية ظهر في المقابلة شخص مجهول و مخفي الهوية ادعى انه يعمل في صناعة الأدوية و ناقش الانتهاكات الخطيرة للسلامة داخل إحدى الشركات المعروفة الشغالة قي تصنيع الأدوية

4. في قناة فوكس نيوز و بتاريخ 5 نوفمبر 2020 ظهر مجهول و تم اخفاء هويتو و فضح تكتيكات قمع الناخبين خلال الانتخابات و اتكلم عن الاساليب المختلفة البتستخدمها الحكومة في قمع الناخبين.

5. في قناة MSNBC و بتاريخ 18 سبتمبر 2017 استضافوا مجهول و تم اخفاء هويتو و اتكلم عن مخالفات وكالة الاستخبارات و تحديدا ركز على مسالة المراقبة غير القانونية البتقوم بيها وكالات الاستخبارات و خصوصا الامريكية.

هانت والله يا ناس BBC و CNN و FOX news

اها ديل حبايبكم الخواجات نان تاني شنو

Ahmed Crash