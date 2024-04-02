نصائح لتخزين العصير في الثلاجة أطول وقت ممكن





تُعتبر العصائر من الأساسيات في وجبة الإفطار خلال شهر رمضان المبارك، حيث يُفضل الكثيرون تناولها طازجة بعد أذان المغرب. لذا، نقدم بعض النصائح التي تساعدك على تخزين العصائر لأطول فترة ممكنة دون تغيير في جودتها، وفقًا لموقع “food today”.

يُنبغي معرفة أن أقصى مدة لتخزين العصير في الثلاجة هي 3 أيام، وبعد ذلك تزداد فرص تلفها وانتشار البكتيريا بداخلها، مما يجعلها غير صالحة للتناول. لذا، من الضروري اتباع بعض النصائح للحفاظ على جودة العصير لفترة أطول ممكنة:

1. ضعي العصير في عبوات زجاجية للحفاظ عليه لأطول فترة ممكنة.

2. تجنب وضع العصير في عبوات بلاستيكية، حيث تقلل من مدة صلاحيته أكثر من المعتاد.

3. يجب ملء العبوة بالكامل وعدم ترك أي فراغ، حيث يُساهم ذلك في منع تلوث العصير.

4. يمكن وضع 3 قطرات من عصير الليمون على العصير المحفوظ، حيث يُبطئ ذلك عملية نمو البكتيريا التي تسبب تلفه.

5. إذا كنت تخزن العصائر في الفريزر، فمن الأفضل وضعها في زجاجات بلاستيكية مع عدم ملء الزجاجة حتى الأعلى، حيث يزداد حجم العصير في الفريزر.

لا تحتفظين بالعصير في الفريزر لأكثر من شهر، لأن طعمه سيتغير بعد ذلك، ولا يصبح صالحًا للشرب.

الوطن نيوز