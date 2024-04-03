يا سيادة الفريق البرهان.. التهاون في تشكيل حكومة حرب حيودينا في داهية





ظللنا نقول أن هذه المرحلة تتطلب الصبر والثبات والوقوف خلف القائد العام حفاظاً على الصف الوطني..

لكن الصف الوطني نفسه الان أصبح مهدداً وكل صباح نصحوا على فجيعة مرة دخول الجنجويد الى ولاية الجزيرة ،ومرة مسيرة تضرب وسط عطبرة وتسقط ضحايا في كتيبة تقاتل مع الجيش في معركة الكرامة..

ياسيادة الفريق البرهان..

التهاون في تشكيل حكومة حرب حيودينا في داهية..

التهاون والتباطؤ في تفعيل قانون جهاز المخابرات حيودينا في داهية..

التهاون والتماهي مع سرطان الجنجويد المنتشر في مؤسسات الدولة أكبر مهدد في المعركة وحيودينا في داهية..

والمسيرة التي ضربت وسط عطبرة لن يعجزها في ظل هذا التهاون أن تضرب وسط بورتسودان..

ياسعادتك صبرنا وسكوتنا على كثير من الإخفاقات من أجل تماسك الجيش..

فرجاءاً لاتخرجنا عن طورنا

#ام_وضاح