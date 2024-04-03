



واحد طويلة !!

أربعة طويلة أصبحت واحد طويلة بعد انسلاخ حزب البعث عنها منذ بدايات الحرب ، والان رباح الصادق تقوم بما يلزم مع اخرين داخل اروقة حزب الأمة، اما التجمع الاتحادي فتجرى الان عملية استئصال للحشائش الضارة من تربته.

فضل واحد طويلة بس، وهو حزب المؤتمر السوداني الذي يختطفه صقور الحزب الان بقيادة شريف وخالد سلك بمعاونة و غض طرف عمر الدقير ..

حزب المؤتمر السوداني اكتر حزب لاحم سلكه من المليشيا عبر ممثليه ،

فهل سينتفض مثل البقية ، ام سيندثر!؟

وليد محمد المبارك احمد