الفيديو للخائن صديق موية القحاتي حاكم الجزيرة يدافع عن الجنجويد وينفي عنهم تهم السرقة





#صراع_القيم_بين_الجيش_والجنجويد

شاهدت مقطع لكاميرا مسيرة تبث من الميدان تظهر 10 جنجويد مسلحين بزيهم العسكري يحملون جثمانا في طريقهم للمقابر

دار الحوار سريعا بين مسئولي تحكم المنظومة فرفضوا قصفهم بحجة حرمة الجنازة

اليوم مُسيَّرة الجنجويد قصفت جمعا مدنيا دعاهم مستنفرو كتيبة البراء برفقة ابناء الشهداء وأراملهم؛ فقصفوهم وهم يصلون المغرب في الركعة الثالثة !

#الخونة

لم يهم الخونة من استشهد من المدنيين وكبار السن، ومن اصيب من الايتام والارامل الذين شهدوا الافطار،

فقط غايتهم الوصول لقائد كتيبة البراء تبرر وسيلتهم ولو مات الف مدني وطفل !

لتعرفوا الفرق في الاخلاق والقيم بين المنظومة العسكرية للجيش والجنجويد وملاقيط الشتات

#قيم_الجنجويد_الفاسدة

ان الذي قتل واغتصب ونهب وسرق وشرد الاسر وغدر بقادته واعتقل نساء واطفال جيرانه واتخذهم دروعا بشرية،

ان الذي يجبر المزارع البسيط ان يدفع مليار ليحصد الحواشة أو يحرق محصوله،

ان الذي يدخل قرى الجزيرة فيعتقل الشباب مقابل الفدية؛

ان من باع دينه وقومه وقيمه واصبح يدافع عن الجنجويد بعد أن اشتروه بالمال؛

لن يهمه ان يموت مصلون وهم يقراوان القرآن.

#شغل_مخابرات

قصف المصلين بعطبرة عمل مخابراتي دولي بايد جنجويدية ودعم داخلي من … بهدف الوقيعة بين الجيش والمقاومة الشعبية ودفعةالبعض لاعمال حمقاء

تمسكوا بقيادة جيشكم

وطولوا بالكم

لا تهزموا من بالميدان نفسيا

فان القيادة لو كانت تبيع

لباعت زماااااان

#انتصار_الجيش_حتمي

فقط تاكدنا من قيم جيشنا واخلاقه وعرفنا لماذا انتصار جيشنا حتمي وناموس الهي ؛ لانه

جيش كمين مان و ود فور و شنتو وعرديب وايوب ولقمان وزاكي الدين ونصر الدين وجودات .. وهلمجرا

والنصر قريب بإذن الله

وابداوا العد ان شاء الله

فبالله أقسمت لكم



#ملحوظة

الفديو للخائن صديق موية القحاتي حاكم الجزيرة يدافع عن الجنجويد وينفي عنهم تهم السرقة والقتل في الجزيرة ويلصقها بشرفاء جيشكم !

محمد هاشم الحكيم

#جنجويد_قحاتة #الجيش_السوداني #معركة_الكرامة