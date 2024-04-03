شباب اعتادوا على الصودا ولم يعد بإمكانهم شرب الماء





أكدت شابة على إحدى منصات التواصل الاجتماعي، أنها لم تعد قادرة على شرب الماء لإدمانها على شرب المشروبات الغازية. وقالت الشابة على منصة “تيكتوك”: “من المستحيل بالنسبة لي أن أشرب الماء”. ويبدو أن كلوي التي تبلغ من العمر 18 عاما، والتي بدا عليها القلق شربت خمسة أكواب صغيرة من الماء على الأكثر خلال السنوات الخمس الماضية.

لم يعد بالإمكان لكلوي تناول المياه سواء كانت عادية أو غازية دون الشعور بالغثيان، وذلك بسبب اعتياد جسمها على البدائل السكرية مثل المشروبات الغازية. تُعتبر هذه المشروبات أولوية دائمة لها لإنعاش نفسها، حتى في أوقات الحاجة الماسة. عندما تشعر بالعطش أو بعد التنزه، تلجأ إلى زجاجة كوكا كولا، وتتناول الدواء بواسطة المشروب الغازي. وعندما تنفد زجاجة الصودا، تنتظر وصول زجاجة جديدة إلى الثلاجة.

رغم أن فيديو كلوي أثار الكثير من السخرية والتشكيك، إلا أن هناك مئات من الشباب والمراهقين يتعاطفون معها. العديد منهم يواجهون نفس المشكلة، حيث يفضلون المشروبات السكرية على الماء. بعضهم يشعر بحاجة بيولوجية لشرب الماء، ولكنهم استبدلوا هذه الحاجة تدريجيًا بالمشروبات السكرية. وتعبر إحدى الشابات عن ذلك، معترفة بأنها وضعت الماء جانبًا عندما اعتادت على تناول بدائل أخرى. ومع ذلك، فإن هذه الطريقة غير الصحية للترطيب قد تؤدي إلى آثار جانبية، مثل ظهور البثور على البشرة ومشاكل في التهابات المسالك البولية، والتي يعتقد أنها ناجمة عن قلة استهلاك الماء.

في نظر اختصاصي التغذية، يتأثر الجسم بأكمله إذا حرمته من الماء، من بنية العظام إلى الجلد، بما في ذلك الأسنان والكلى. ومثل كلوي، تؤكد شابات أخريات أن مشروبًا واحدًا فقط يكفي للتسبب في آلام في المعدة، وغثيان، وارتعاش، وحتى ألم شديد في مناطق معينة مستهدفة، على سبيل المثال حول الأضلاع.

إن بطل جميع البدائل، كوكا كولا، ليس خطيرا فقط بسبب محتواه العالي من السكر، ولكن أيضا بسبب مكون آخر من مكوناته: حمض الفوسفوريك. للحصول على عظام جيدة، يحافظ جسمنا على التوازن بين الكالسيوم والفوسفور. وكما يوحي اسمه، فإن حمض الفوسفوريك محمل بالفوسفور، وبالتالي يعطل التوازن ويضعف بنية العظام. كما أن الحموضة العالية جدًا الموجودة في المشروبات الغازية تدمر أيضًا بقية الجسم، وخاصة الأسنان. يبلغ الرقم الهيدروجيني لمشروب الكوكا كولا المباع في فرنسا حوالي 2.5، مما يؤدي إلى إتلاف مينا الأسنان.

كما أن الكمية الهائلة من السكر الموجودة في هذه المشروبات الغازية تسهل زيادة الوزن. تحتوي علبة كوكا كولا الصغيرة سعة 33 سنتيلتر على ما يعادل سبعة مكعبات سكر، وإضافة إلى خطر زيادة الوزن، يمكن التعرض لمرض السكري.

يورو نيوز