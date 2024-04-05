



قوائم المتهمين بمحاربة الدولة التي ظهرت مؤخرا.

يجب أن تظهر هذه القوائم وفق معيارين هما:

– التواطؤ والتعاون والتناهي مع مليشيا الجنجويد الدعم السريع بعد حرب ١٥ أبريل ٢٠٢٣.

– التواطؤ والتعاون والتماهي مع الدول العدوة التي تدعم المليشا وعلى رأس هذه الدول الإمارات.

ولا معيار ثالث

ملاحظاتي على القائمتين :

١- هناك اسماء اساسية لم تظهر في القائمة حتى الان .

٢- هناك اسماء ظهرت في القائمة ولا ينطبق عليها المعيارين عاليه واقصد هشام على ود قلبها تحديدا، فهشام ضد الدعم السريع وضد الإمارات حتى قبل هذه الحرب وهذا اساس يخرجه من هذه القائمة الا ان كان في الأمر تصفية حسابات .

شخصا ضد قدسية اي شخص ، وهشام مثله مثل غيره ، لكن خطورة ايراد اسماء من لهم موقف واضح ضد الدعم السريع والإمارات والمتعاونين معهم وظهورهم في قائمة واحدة مع المتماهين والمتعاونين والمتحالفين والمتواطين مع الامارات والدعم السريع ، هذا أمر يضعف هذه القائمة ويجعلها عرضة للشك.

عموما ما يسعدني ويسرني في هذه القائمه هو امر واحدفقط ، فانا لا يعنيني امر القبض عليهم أو معاقبتهم او حتى اعدامهم، واعلم يقيا انه الحكم قد صدر عليهم مسبقا واجتماعيا من هذا الشعب وهو حكم نهائي وملزم ؛ الذي يسعدني هو ان صدور هذه القائمة قد قطع كل الحبال الدائبة والامال الزائفة والعشم الكذوب في مفاوصات او اتفاقات خائبة تخرج المليشيا والإمارات من ورطتهم ، اتفاقات كان يروج لها وينادي بها ،

تاني مافي حا نقابل البرهان او عندنا اجتماع او قدمنا مبادرة .

سلم نفسك للبوليس اول شي 😁

وليد محمد المبارك احمد