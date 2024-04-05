



المستديم في متحرك القيامة ممنوع التصوير

عليه كشف تحركات الجيش في المحاور وانا لا أقول إنه أمر متعمد من بعض الناشطين واللايفاتيه على مواقع التواصل الاجتماعي

#ولكن

هو تنافس لحصد اللايكات والاعجابات الأمر الذي أثر بصورة سالبة في معركة الجزيرة وأعطى المليشيا مساحة للفرار…

المليشيا الان لاتملك اي معلومة تنجيها من الموت غير ما يصلها من أخبار شعبية تبني عليها خطط فرارها..

بعض المناطق التي تصلها فرق العمل الخاص تجدها خالية بعد أن فرت المليشيا من كمين محكم الأمر الذي يبدو أنه حدث بسبب معلومة غير مقصودة وصلتها من ناشط أو لايفاتي بأن الجيش الان وصل المنطقة الفلانية..

وبلاشك المعلومة وصلت الناشط أو اللايفاتي من مواطن في حدود المنطقة المعنية فأسرع الآخر ببثها بغرض نشر الفرح وكسب الجماهيرية على مواقع التواصل واسبقية الخبر ..

أما قطع الشبكة عن بعض مناطق الجزيرة التي وصلتها أمر مضر بمواطنها في الوقت الذي يحتاج فيه الجيش لتكتم في التحرك ولكنه يفتقده بسبب ما يحدث من فوضى إعلامية مضررة طالت معركة الجزيرة…

#على كل حال

الطيران الحربي..

المسيرات..

العمل الخاص.

المحاور مجتمعة

هي الخطوة الأولى في معركة الجزيرة والتي تتقدم الان بفضل الله بثبات لايعيقها شي غير نشر المعلومة الجماهيرية التي تخدم العدو وستكون خطرة جدا جدا لحظة الانتشار البري لقواتكم المسلحة..

#وعليه نرجو شاكرين

رفع الحس الوطني دون النظر لأي اعتبارية أخرى وجعل معركة الجزيرة معركة عسكرية شعبية منضبطه وبعيدة عن كل ما يصب في صالح المليشيا …

وشلناها حمرة عين وزي ما قلنا عينك فوقو تركب فوقو

كتب مقداد السر