بعض الجامعات الخاصة بدأت في ممارسة أسلوب (عصر ومصر) الشعب السوداني





في محاكاة وتقليد محير بدأت بعض الجامعات الخاصة في ممارسة أسلوب (عصر ومصر) الشعب السوداني وهي تطلب رسوم الامتحانات ورسوم أستخراج الشهادات لطلابها بالدولار وليس الجنية..

هذا سلوك معيب وليس له مايبرره والمواطن في أزمة حقيقيه يكابد لقمة العيش ويكابد قيمة الايجارات في الداخل والخارج بعد أن هجر الناس بيوتهم..

الشعب السوداني يا هؤلاء ليس في أعاره ولا بعثة الشعب نازح ولاجئ وحالته بالبلاء..

يا وزير التعليم العالي هذه الممارسات يجب ضبطها وتقنينها وأصدار قرارات حاسمة بشأنها..

اين انت السيد الوزير؟!

ماسامع؟

ماشايف؟

ماحاسي؟

#ام_وضاح