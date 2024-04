اصطدام طائرتين في مطار هيثرو – فيديو

قالت شركتا طيران “فيرجن أتلانتيك” والخطوط الجوية البريطانية إن طرف جناح طائرة تابعة للشركة الأولى، لم يكن على متنها ركاب، اصطدم بطائرة متوقفة تابعة للثانية في أثناء قطرها على أرض مطار هيثرو في لندن، السبت.

وقال مطار هيثرو إنه يتعامل مع الحادث بالتعاون مع خدمات الطوارئ وشركتي الطيران.

A Virgin & BA passenger jet have collided at Heathrow.

No injuries, but how do you hit another aircraft taxiing at 5mph?

DEI pilots? pic.twitter.com/349gXI3pFk

— Rob Boyd, Esq (@AvonandsomerRob) April 6, 2024