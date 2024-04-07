اصطدام طائرتين في مطار هيثرو – فيديو

أفاد مطار هيثرو، الذي يُعد أحد أكثر مطارات بريطانيا ازدحامًا بالمسافرين، بأنه لم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات بين الركاب، ولا يتوقع أن يؤثر هذا الحادث على سير عمليات المطار.

وأكدت شركة الطيران البريطانية في بيانها أن فرقها الهندسية تقوم بتقييم الطائرة المعنية، وقد تم توفير طائرة بديلة لتقليل تأثير الحادث على العملاء.

وأوضحت شركة “فيرجن أتلانتيك” أن الطائرة المعنية كانت من طراز “بوينغ 787-9″، وكانت قد أكملت رحلة قبل وقوع الحادث. وأشارت إلى أن الحادث وقع بالقرب من المبنى الركاب الثالث أثناء عملية قطرها إلى منطقة أخرى.

وأعلن المتحدث باسم فيرجن أتلانتيك أنهم بدأوا في التحقيق الشامل، وتقوم فرقهم الهندسية بإجراء فحوصات الصيانة على الطائرة التي تمت إخراجها من الخدمة حاليًا.

وأكد أن الحادث لن يؤثر على جدول رحلات الشركة يوم السبت.