



بمناسبة ذكرى ابريل ٢٠١٩م ..

بغض النظر عن الهاشتاغات والمنشورات على السوشيال ميديا .. هل ما زالت ق.ح.ت تمتلك القدرة على توجيه الجماهير بالنزول إلى الشارع بذات سطوة ٢٠١٩م ؟

هل بإمكان ق.ح.ت الآن دعوة السودانيين للتظاهر في الولايات الآمنة احتفاءاً بذكرى الثورة؟

رشان أوشي

