فيسبوك
هل بإمكان ق.ح.ت الآن دعوة السودانيين للتظاهر في الولايات الآمنة احتفاءاً بذكرى الثورة؟
بمناسبة ذكرى ابريل ٢٠١٩م ..
بغض النظر عن الهاشتاغات والمنشورات على السوشيال ميديا .. هل ما زالت ق.ح.ت تمتلك القدرة على توجيه الجماهير بالنزول إلى الشارع بذات سطوة ٢٠١٩م ؟
هل بإمكان ق.ح.ت الآن دعوة السودانيين للتظاهر في الولايات الآمنة احتفاءاً بذكرى الثورة؟
رشان أوشي
ركوب الخيل لا يناسب الجميع؟ أيهما أصعب تربية الأولاد أم البنات؟ جسر الأسنان
هل تعقيم اليدين مفيد؟ الكركم والالتهابات أفضل زيوت ترطيب البشرة