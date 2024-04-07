تعرف على الفرق بين الطلاق للهجر والغيب.. وهذه إجراءات رفع الدعوى





تعتبر دعوى الطلاق للهجر واحدة من الدعاوى المتعلقة بقانون الأحوال الشخصية، وتختلف عن دعوى الطلاق للغيب في بعض الجوانب، وفي السطور التالية سنتعرف على الفرق بين الطلاق للهجر والغيب.

في هذا السياق، أوضحت “شيماء أحمد”، محامية متخصصة في قانون الأحوال الشخصية، أن هناك اختلافًا بين دعوى الطلاق للغياب والطلاق للهجرة. حيث تتمثل الدعوى الأولى في طلب الطلاق بسبب سفر الزوج خارج البلاد لمدة تزيد عن سنة، بينما تنطوي الدعوى الثانية على زوج يقيم داخل البلاد، لكنه يتخلى عن زوجته ويتركها لوحدها في مكان آخر لمدة تزيد عن 6 أشهر.

وأكدت شيماء أن دعوى طلاق الهجرة تختلف عن طلاق الضرر، حيث يجب أن يكون هجر الزوج لزوجته لفترة تتجاوز 6 أشهر، ويتم إثبات هذا الطلاق بسبب الهجرة بواسطة شهود، وهذا هو الاختلاف الرئيسي بينهما، ولا يُشترط في طلاق الهجرة وجود اعتداءات من الزوج على الزوجة أو عدم إنفاقه عليها، بل يمكن للزوجة أن تطلب الطلاق فقط بسبب ترك الزوج لها. وأشارت إلى أن الطلاق بسبب الهجرة يختلف عن باقي أسباب الطلاق، حيث يتم التركيز فقط على تغيب الزوج عن الزوجة دون إيجاد حلول لهذا الوضع.

وأضافت أن الزوجة تلجأ إلى محكمة الأسرة، وتقدم المستندات وثيقة الزواج والبطاقة الشخصية، في حال وجود أولاد تقدم شهادات الميلاد وتذهب لمكتب التسوية الخاص بمحكمة الأسرة لرفع دعوتها.

ونص قانون الأحوال الشخصية المصرية، وفقًا للمادة رقم (25) لسنة 1929 أحوال شخصية، أن هجر الرجل لزوجته يعتبر من الأضرار الموجبة للتفريق، إذا لم ترض الزوجة بغياب زوجها أكثر من 6 أشهر ورفعت أمرها إلى القاضى ليقوم بمراسلة زوجها وإلزامه بالعودة، فإن لم يرجع حكم القاضى بما يراه من الطلاق أو الفسخ.

بوابة الفجر