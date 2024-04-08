عائشة الماجدي: أصلاً القحاتي من يولد للدنيا بكون مولود عاق للبلد





طبعاً أصلاً القحاتي من يولد للدنيا بكون مولود عاق للبلد دي حاجة معروفة ..

كلكم عارفين عمر قمرالدين وزير خارجية قحت المشؤومة قبل كدا بلا خجل طلع وصرح قال أنا من أشتكيت السودان وصدرت قرارات العقوبات علي السودان وطبعاً ما كان مُتضرر منها البشير

إضرر منها الشعب السوداني وإتحرم من كل شئ بسبب العقوبات الدولية المرفوعة ضد السودان …



وبحكم أنهم عندهم وهمة الخارج وعندهم اي حاجة بهرولوا يشتكوا بلدهم السودان للخارج ..

الليلة طلع فاره جديدة أسمو ( مصطفي الكردي ) قال كان البرهان ما قبل بحلولهم يجيبوا المارينز 😅

بس كدا ياسادة أتصوروا كمية العقوق وكمية انو الناس ديل ضد الشعب السوداني لياتو درجة ،..

ياخ المنطق بقول اي سوداني مفروض يبحث عن حلول

(سودانية سودانية ) ببساطة ديل اولاد بلدك تعال اقعد معاهم أتناقشوا

حتي لو رفض شوف جهة سودانية أخري تتناقش المهم الحل

يكون سوداني سوداني

لكن حكاية اي قحاتي يجري يشتكي السودان وشعبه دا حاجة مقرفة صراحة وكترتوها ذاتها ….

عائشة الماجدي