عائشة الماجدي: ما تنشروا تحركات الجيش





لو ( عارفين او ما عارفين) انو نشركم لتحركات الجيش واماكن تواجدوا وتقدموا دا حاجة مُضرة جدًا جداً للجيش والله ،..

بوست منك وتوضيحك لأماكن تواجد قوات الجيش وأستعدادها وتشوينها أنت كدا بتساعد في تجهيز العدو وبتوري العدو إحداثيات الجيش بالمجان والسهل الممتنع …

انا مقدرة حجم الفرحة بتقدم الجيش لكن ما تدي العدو فرصة معرفة جيشك وين ما تحدد المناطق ولا الإرتكازات…

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يمكن تكتيك الجيش المباغتة من كل الاطراف انت خارب عليهو لي !

يمكن تكتيك الجيش سلاح وقناصات بشكل معين انت خارب وناشر لي !

ياخ افرحوا بشكل عام من غير تحديد الله يرضي عليكم …

المعركة دي بحسمها الوعي قبل شئ

خلينا نكون كلنا واعييين ونساعد الجيش بالسكات في الأمور العسكرية بالذات …

ونساعدوا ننشر لي المناطق المنتهكة والمنهوبة من قبل الجنجويد والجيش يقوم بواجبه تجاه الأمر …

أتركوا ما للجيش للجيش

عائشة الماجدي