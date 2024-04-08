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في نوعية من القحاتة والدعامة لا يصلح معهم إلا ما قاله سيدنا أبوبكر الصديق لعروة
غايتو لمن تشوف عمائل القحاته الباطلة
بتعرف ليه سيدنا أبوبكر الصديق قال لعروة بن مسعود لما أساء للصحابة (امصص ببظر اللات)
الأصل في المسلم قول الكلام الحسن
لكن في نوعية من القحاته و الدعا.مه لا يصلح معهم إلا ما قاله سيدنا أبوبكر الصديق لعروة
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى
وفيه جواز النطق بما يستبشع من الألفاظ لإرادة زجر من بدا منه ما يستحق به ذلك.
مصطفى ميرغني
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