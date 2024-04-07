مدير شرطة محلية ام درمان يتفقد الاقسام

واصلت شرطة محلية ام درمان جهودها في عودة العمل الي عدد كبير من الأقسام.

بعدما تولى العميد شرطة محمد أدم عبد الله خميس، مدير شرطة المحلية بالانابة، قيادة القوة المتمركزة في قسم شرطة أم درمان جنوب، قام بجولة تفقدية للتأكد من استعداد القسم لتقديم الخدمات الأمنية لسكان المنطقة. يأتي ذلك بعد جهود جبارة من القوات المسلحة والقوات الأمنية الأخرى في تحرير المنطقة من المرتزقة وتصحيح الأضرار الناجمة عن الحرب. أكد خميس على جاهزية القسم للعمل وتحقيق الأمن والاستقرار.

وفي سياق متصل، قدم خميس الشكر والتقدير لجهود مدير شرطة المحلية، اللواء شرطة صالح حسن بخيت، واهتمامه المتزايد بكل تفاصيل العمل في الأقسام الجديدة التي دخلت الخدمة وأصبحت جاهزة للعمل. كما أشاد بالدور الكبير الذي قامت به رئاسة شرطة الولاية في توفير المعينات اللازمة للشرطة لتأدية واجبها بكفاءة في جميع أقسام المحلية.