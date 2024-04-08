تلفزيون السودان مع الحرب بٍقى أشهر القنوات المحلية





تلفزيون السودان ده مع الحرب بٍقى أشهر القنوات المحلية أغلب البيوتات في المدائن والقُرى والفرقان بقت تشاهد تلفزيون السودان… كونو التلفزيون يسلط الضوء على شخصيات وناشطي قوى الحريه والتغير المركزي الذي ويعمل على تنميطهم ووصفهم بالحقيقه الفيهم ده في تقديري عمل ممتاز ..

الليله أغلب البيوت بقت تشوف ناس خالد سلك وحمدوك ووجدي ومناع والواثق ومريم وبرمه وجعفر وماهر وطه وشريف والدقير وقمر الدين ورشا وغيرهم من المتقزميين بإعتبار إنهم المأجورين الخونه والمرتزقه والعملاء الإتآمروا على البلد ..

حتى الحريم والرجال يتونسوا بيهم في السوق والقعدات والاطفال بيسمعوا وبيشوفو وبيحفظوا الصورة كماهي ..

تبيان توفيق