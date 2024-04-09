الشعب السوداني ما حمار كل يوم يركبوا فيه بردعة





□ هذه المرة يجب أن يُقاوِم جميع أهل السودان بقوة أي اتجاه لتنصيب قادة من عملاء الغرب، أو المنبتين الذين لا وزن لهم في الجماهير، ولا كفاءة في مهنة، أو نبوغ في علم وفكر، أو شذاذ الآفاق الذين قربهم الغرب، ودوائر الماسون، فبرزوا بالفسق ومعصية الرحمن، وازدروا ثقافة الأمة، ودينها، وقيمها، وتاريخها،

وتنكرو لأسسها المعرفية والحضارية.

□ هذه المرة ونحن نواجه خطر فناء الدولة يجب أن تكون للحكومة المختارة قاعدة شعبية حقيقية.

□ حكاية فرض اليساريين على الناس كل مرة دي ما بتنفع.

□ اليسار الأن لا وزن له جماهيريا.

□ كذلك يجب رفض أي تكوين لحكومة من ايدلوجيا واحدة تخالف قيم السماء، ما كل مرة يتم تقديم الأقزام، بسبب تلميع جهات غير منظورة.

□ الشعب السوداني ده ما حمار كل يوم يركبوا فيه بردعة.

د. إمام عكاشة