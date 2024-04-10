تبيان توفيق: شكرآ لحديث النفس !!





صُعُود الحركات المسلحه لدًرًج المواجهه وهُبوطٍها من سُلُم الحياد ثم مناجاتٍها لمبدأ الكفاح ضد مليشيا الجنجويد .. عندي أعظم من قٍتالها… يكفيها شًرفُ الخٍصام والمصالحه وعُلوٍها فوق الصغائر وتفريٍقها مابين الخصم الميداني وخصومة الوطن .. فالقوات المسلحه التي تُدافٍع الآن عن الأرض والعٍرض هي نفسها القوات التي قاتلت مناوي وجبريل وتمبور وعبدلله جنى ..

وصافحتهم الآن وصافحوها ولم يغدروا بها حينما إعوج حالُها وتأجج المتآمرون حولها ..

كيف لا نترفع عن هفواتٍها وصغائرها وهي من ترفعت عن ضغائنها وأبدت محاسنها وسًنت سٍنانٍها وشحذت مُقاتٍليها وقالت أنا رفيقة الجيش السوداني في مسيرته القاصده لحفظ الوطن الكبير أولاً …

من أولى بالتمرد والتًعنُت والعدوان والتآمر والتخاصُم حركات دارفور أم قوات الدعم السريع وأزيالها من السياسين الأقزام الذين صنعتهم الإنقاذ من العدم وساقتهم تحت أقدامها ثلاثون عام متصله ثم تنصلوا أمامها وقالوا نحن أخيار الديار …

#معركة_النصر

تبيان توفيق الماحي أكد