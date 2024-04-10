



خبر وفاة الأستاذ الكوميديان (محمد موسي) المتداول غير صحيح الحمد لله.

محمد بخير وعافية في مقر إقامته بأمريكا… ربنا يحفظه ويحفظ أسرته الصغيرة والكبيرة.

ناس الشائعات البيوقتوا مع العيد كل سنة ويقتلوا ليهم زول قبال يومه… الحرب دي ما إتعظتوا منها؟!!… الموت العندنا ده شوية يعني؟!!.. في زول مابيموت مثلاً؟!!.. ذنبهم شنو الأهل والأحباب تهجموهم في ظروف زي دي التواصل فيها مشكلة؟!!

ويا ناس المنصات الأخبارية البقت كتيرة ومسيخة… تحروا الدقة وإتقوا الله في عباده وشوفوا ليكم مواضيع مهمة!!

حسبنا الله ونعم الوكيل في مرضي النفوس

أبقي طيب يامحمد يا طيب.

د(اليا) س