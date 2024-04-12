



الحاصل لينا في السودان دة استعمار واحتلال واستيطان بالدرب.. الشعب السوداني بدولته وجيشه ومؤسساته بيقاومو في الاستعمار الاستيطاني العاوز يهدم سيادته على الجغرافيا والموارد واستتباع البلد بكاملها لمقررات أمن قومي غير سودانية.. الجنجويد هو وكيل الاستعمار العسكري .. والمجموعة القيادية بقحت ودوائرها هي وكيل الاستعمار سياسياً وسايقة معاها مجموعات كبيرة من الكتلة الثورية بي قصص لازم تقيف ولا للحرب وبيضنة بتاعت ادعاءات لبرالية انبطاحية انهزامية مخزية، حولو قدرة المجموعات دي على النظر بجدية ومسؤولية لقضايا الدولة والسيادة والأمن القومي لترجمات هامشية كأنه المسائل دي مفاهيم ذات معاني جمالية ما بتعبر عن مصالح مادية مباشرة تصل للتأثير على حياة ملايين وبتفرق بين الحياة والموت بين الكرامة والذل بين البقاء على ارضهم او تهجيرهم وتحويلهم لنازحين ولاجئين.

#الدولة_باقية

Ahmad Shomokh