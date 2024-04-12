انتو ظاهرة تحويلات بنكك الخاطئة دي شنو؟
انتو ظاهرة تحويلات بنكك الخاطئة دي شنو؟
بالذات للمبالغ الكبيرة
انا افهم انك لو محول ليك مبلغ ٥٠٠ جنيه او الف جنيه تقوم تحولها وانت مستعجل نظام ما عندك زمن و ما فاضي و ملخوم و شنو ما عارف
لكن دخلتا لي قروب كدة بتاع تحويلات بنكية خاطئة الناس دي بتتكلم في مبالغ كبيرة خلاص
معقولة زول يقول عندي مليار حولتو غلط 🤣
انت بنكك ده مش بكتب ليك اسم الشخص المحول ليهو و فرع البنك ؟
انا كزول بستخدم بنكك ده يمكن اكتر من ١٠ سنة من لمن كان بنفعني بس في شراء الكهرباء و ما بلقى زول عندو بنكك زاتو … من الوقت داك ما حصل حولتا لي تحويل غلط .. ببساطة لانو لو كتبت رقم الحساب غلط حيظهر لي اسم مستفيد مختلف او فرع مختلف …فمعناه الحاجة دي ما صعبة و ما مستحيلة
ياخ انا لو محول ليك مبلغ ٥٠ الف لو ما اديتني اسمك ثلاثي و رباعي وشهادة سكنك و اسم اول استاذ درسك و لونك المفضل ما بحولها ليك لو تتدردق لي
ها ناس ها .. قروشكم حارقاكم ولا شنو؟
ولو انت خلاص تقيل و جلابي و ما فاضي تركز وانت بتحول ليك في مليار عشان انت دقيقتك بي مليارين .. نان البكا فوق القروبات شنو؟
Ahmed Crash
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