



انتو ظاهرة تحويلات بنكك الخاطئة دي شنو؟

بالذات للمبالغ الكبيرة

انا افهم انك لو محول ليك مبلغ ٥٠٠ جنيه او الف جنيه تقوم تحولها وانت مستعجل نظام ما عندك زمن و ما فاضي و ملخوم و شنو ما عارف

لكن دخلتا لي قروب كدة بتاع تحويلات بنكية خاطئة الناس دي بتتكلم في مبالغ كبيرة خلاص

معقولة زول يقول عندي مليار حولتو غلط 🤣

انت بنكك ده مش بكتب ليك اسم الشخص المحول ليهو و فرع البنك ؟

انا كزول بستخدم بنكك ده يمكن اكتر من ١٠ سنة من لمن كان بنفعني بس في شراء الكهرباء و ما بلقى زول عندو بنكك زاتو … من الوقت داك ما حصل حولتا لي تحويل غلط .. ببساطة لانو لو كتبت رقم الحساب غلط حيظهر لي اسم مستفيد مختلف او فرع مختلف …فمعناه الحاجة دي ما صعبة و ما مستحيلة

ياخ انا لو محول ليك مبلغ ٥٠ الف لو ما اديتني اسمك ثلاثي و رباعي وشهادة سكنك و اسم اول استاذ درسك و لونك المفضل ما بحولها ليك لو تتدردق لي

ها ناس ها .. قروشكم حارقاكم ولا شنو؟

ولو انت خلاص تقيل و جلابي و ما فاضي تركز وانت بتحول ليك في مليار عشان انت دقيقتك بي مليارين .. نان البكا فوق القروبات شنو؟

Ahmed Crash