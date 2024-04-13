تبيان توفيق: لو البلد دي إتفرتقت حنمشي وين ؟





سقوط الأسطورة..

لو البلد دي إتفرتقت حنمشي وين ؟

لو كان للندامةٍ 🦻 لسمٍعت

✍️تبيان توفيق الماحي

على الرغم من مرور خمسة أعوام على سقوط الانقاذ ( بإنسها وجٍنها ) مازالت سيرتُها ناضجه وقُلبُها يتنفس وعٍرقُها ينبُض وكأن البشير يرقص ( بعرضتٍه ) ولم يغادر ….

دليلُ الشواهٍد على ذلك كثيره أقلاها أقوال الناس وأفعالهم وتمنياتًهم الخفيه الخجٍله من خوف الإنسان على نفسه ومنها .. تلك المواقف التي يبذلونها شاكلة السيئين المتضجرين من سيد الرؤساء الذي أرسى الأمن حتى طغت عليه الفوضى فمضى الكل منهم ليفوٍض أمره لله من مجهولٍ قد يُصيبه فينال نصيبه من الأذى دون أن يعلم من أي مكانٍ أتى ومن فاعٍله و أي شٍعبةُ يتكيء عليها ليبكي …

سقطت الإنقاذ مٌتألميها يئنون خسمةً وخٍلسةً وكأنها لم تًسقط ومُعلٍموها يناكفون ظنون البعض فيها وقناعات الكثيرين بها .. وعلى ذٍكراها الكُل روى وقال ماقال وأكثرُ المقال أنها الطاغية الباغيه الفاسده الكاسده الكاسره للأنفُس السارقه لنفيس البلاد … إلا أنا

أقول وقولي ليس بإلزامٍ أو لٍجامٍ أو نحيبٍ على رُكامٍ جلسنا على تٍلاله ….

إنها ذٍكرى سقوط الأسطورة التي عجٍزنا أن نتخطاها وننساها ونستأنس بغيرها .. قًتلتنا غيرتٍها وفشلنا في أن نصنع خيراَ منها أو مٍثلها بعد أن غٍرنا عليها وأسقطناها فأسقطنا معها …

الأمن … المأكل … الدوله … الهيبه … الجيش … الشرطه … العادات السمحه … تحنان الأحياء … وفراسة السودانيين … ودين الله … الفطره السليمه …

إستبدلناها…

بالفوضى … الجوع … الإنحناء … اللواط .. المٍثليه .. الدياثه .. الكنائس … السحاق … العماله … التشرد.. الإرتزاق.. بيع الأنفس والوطنية ..

لذلك سيظلُ عندي سقوط البشير ( خطأ ) إرتكبناه نحن جيل الثورة وستظل ذٍكراه عندي بالأسطورة حتى يُسطر غيرة ماهو أفضل مما صنعه لينتهي النحيب ونجد من يُجيب على كل الأسئله وأولها ..

أين كُنا وأين صٍرنا وإلى أين نمضي …

لاتنسى أن تُردد مايطلبه القطيع …بقيتي كوزه ياتبو..😂

#ذٍكرى_الندامه

✍️تبيان توفيق الماحي