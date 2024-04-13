معرض «مهشم» يرصد آثار الكوارث في النفوس





يستمر معرض “مهشَّم، 2023” في متحف الفن الإسلامي حتى السابع من الشهر المقبل في الدوحة، ويُقام هذا المعرض ضمن سياق تأملي داخل الغرفة الدمشقية في المتحف. يُكشَف النقاب في هذا المعرض عن عمل فني مميز يتألف من مجموعة من الطيور الزجاجية المُشكَّلة بإتقان، والتي صُنعت على يد الفنانة التركية فيليكشان أونار.

تسلّط عدسة أونار في هذا العمل الفني الضوء على المأساة التي خلَّفتها الزلازل الأخيرة في جنوب شرق تركيا وشمال سوريا، والتي أودت بحياة أكثر من 55 ألف شخص. تعالج أونار في أعمالها قضايا النزوح، وتستكشف التأثير العميق الذي تتركه الاضطرابات السياسية والحروب والكوارث الطبيعية في نفوس الناس خلال رحلتها الإبداعية. وتعتبر الطيور هي اللغة الفنية المفضلة لدى أونار، وتُستخدم الزجاج كمادة مثالية في أعمالها. تُعتبر الطيور رمزًا للهشاشة والقوة معًا في عالم أونار الفني.

وغالباً ما تُخضِع الطيور نفسها لعملية إصلاح وترميم في أعقاب الكوارث الطبيعية. تحاكي طيور أونار الزجاجية المنفوخة على قالب، تقنيةً يابانية تقليدية تُستخدم عادةً لإصلاح الخزف. تُعرف هذه التقنية باسم «كينتسوجي»، وفيها يتم لصق الأجزاء المهشَّمة بواسطة الذهب، بحيث تبقى التصدعات ظاهرة. تشبّه أونار هذه التصدعات بالأضرار الناجمة عن الكوارث، وتؤكد أن الجمال يبقى رغم التحول والتغيير. تستخدم الفنانة طيورها الزجاجية كإشارات معاصرة للسياسة والمجتمع والتاريخ.

الشرق القطرية