وداعًا لكيلوهات العيد.. نصائح لرحلة غذائية صحية بعد انتهاء الإجازات





مع اقتراب انتهاء الإجازات، يبدأ الكثير من الناس بالقلق من الوزن الزائد الذي اكتسبوه خلال فترة الاسترخاء والاحتفالات، ولكن لا داعي للخوف، فهذه ليست نهاية العالم.

مع اتباع بعض النصائح البسيطة، يمكنك العودة إلى نظام غذائي صحي واستعادة رشاقتك دون حرمان أو تعب.

“الدستور” تقدم لكم بعض النصائح لبدء رحلة غذائية صحية بعد العيد، واستعادة رشاقتكم وصحتكم.

ومع وداع عادات العيد، هنا بعض النصائح للعودة إلى نمط حياة صحي:

– التخلص من بقايا الطعام: اتخذ قراراً للتخلص من بقايا الحلويات والمأكولات الدسمة التي تراكمت خلال أيام العيد، وامتنع عن إعادة إغراء نفسك بتناولها.

– الابتعاد عن عادات التسوق الزائدة: حاول تقليل زياراتك للسوبر ماركت، خاصة في الفترة الأولى بعد العيد، لتجنب شراء الوجبات السريعة والحلويات.

– استقبل نظام غذائي صحي: ابدأ بالتدريج ولا تفرض على نفسك نظام غذائي صارم بعد فترة الإفراط في الطعام. جرب بعض التغييرات البسيطة مثل تقليل كمية الطعام في كل وجبة وزيادة تناول الفواكه والخضروات.

– التركيز على العناصر الغذائية الأساسية: حافظ على تناول وجبات غنية بالبروتين والألياف التي تمنحك شعورًا بالشبع لفترة أطول، مثل البيض والدجاج والسمك والبقوليات والحبوب الكاملة.

– شرب الماء بكثرة: لا تنسَ شرب الماء بانتظام، فهو يساعد على الشعور بالشبع ويساعد على طرد السموم من الجسم.

النشاط البدني هو مفتاح للنشاط والصحة.

– ابدأ بروتين رياضي: حدد 30 دقيقة على الأقل يوميًا لممارسة التمارين الرياضية، اختر النشاطات التي تستمتع بها مثل المشي، الجري، أو ركوب الدراجة.

– النشاط البدني في المنزل: إذا كنت لا تستطيع الذهاب إلى النادي الرياضي، يمكنك ممارسة بعض التمارين في المنزل مثل تمارين اليوغا أو تمارين البطن.

– نصائح إضافية لرحلة ناجحة: تناول الطعام بانتظام ولا تفوت أي وجبة، وتناول وجبات خفيفة صحية بين الوجبات الرئيسية. كما احرص على الحصول على 7-8 ساعات من النوم كل ليلة، فالنوم يساعد على تنظيم هرمونات الجوع والشبع. ولا تنسَ ممارسة تقنيات الاسترخاء مثل اليوغا أو التأمل للتحكم في التوتر، وهو عامل مهم يؤثر على عادات تناول الطعام.

الدعم النفسي: اطلب الدعم من العائلة والأصدقاء، أو انضم إلى مجموعات الدعم للمساعدة في الحفاظ على دافعيتك.

جريدة الدستور