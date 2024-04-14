



تقدم/قحت ماشة تشارك في مؤتمر باريس -الانساني يا قولهم- بي ياتو وش وحليفها الموقعة معاو وثيقة سياسية في اديس ابابا عن وقف عدائيات فوري وتوصيل مساعدات وحماية مدنيين، ومن يوم وقعوه معاه وشرعنو ليو استباحة ولاية الجزيرة باستخدام التضليل بتاعهم “انتقلت الحرب/توسعة الحرب” واستباحة المدنيين زادت، وحليفهم حاصر الفاشر وجاب متحرك بقيادة علي يقعوب للهجوم على المدينة، وقاعدين يحرقو في القرى غرب الفاشر ويهجروا المواطنين عشان يرفعوا روح جنودهم المعنوية، ومنعو وصول المساعدات من داخل البلد، وبينهبو القوافل الانسانية…الخ ورغم دة كله ما دايرين حتى يهددو المليشيا ولو تهديد كاذب بانسحاب من الاعلان بتاع اديس.. طبعاً ما حيقدروا لانهم لا يملكون من امرهم شئ!

طبعاً خليك من انه مؤتمر باريس دة اصلا تعدي على السيادة بتاعت الدولة السودانية من قولة تيت لانه داعي مجموعات متحالفة وموقعة وثيقة سياسي مع مليشيا مصنفاها الدولة ارهابية.. ولو كان جادي في القضايا الانسانية كان دعا الحكومة السودانية للتنسيق معاها في قضايا المساعدات الانسانية اللي اولريدي قاعد تصل ميناء بورتسودان وبتدخل عبر الحدود من دول الجوار رغم التحفظات المعلومة، وبإشراف من المنظمات العاملة في البلاد.. ومعروف منو البيعيق عمل الافاثة ووصولها لمستحقيها، ودة واضح بنظرة مباشرة حتى ولو غير منصفة زاتو.! حياة السودانيين -رغم صعوبتها- في المناطق تحت سيطرة الدولة لا تقارن للأسف.

#الدولة_باقية

Ahmad Shomokh