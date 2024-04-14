قال ماني قائد ولا قال ماني خائف
قال ماني قائد ولا قال ماني خائف
اولا: كونك وقعتا في الاسر ده اكبر دليل انك استسلمتا … لانك لو بتقاتل لحدي اخر لحظة ما كان اتاسرتا … كان قتلوك ..
لكن فكرة انك وقعتا في الاسر دي معناها ختيت كلاشك في الارض و رفعتا يدينك فوق عشان كدة اسروك
و الشعور الوحيد الممكن يدفعك لانك تعمل الحاجة دي هو شعور الخوف و التمسك بالحياة و تفادي الموت
ثانيا : بافتراض انو قال ماني خايف .. ده بيعني انو عارف انو تم اسرو بواسطة جيش نظامي و انو طالما صوروه و رفعوه قدام الكاميرا مستحيل يصفوه لانو دي حتبقى اسمها جريمة حرب … و الجيش مؤسسة بتتفادى انها ترتكب جرائم حرب .. فممكن انت ترفع يدينك و تقول استسلمتا و تخاف و اول ما يصوروك و تضمن انك بقيت قدام الكاميرا تقول ماني خائف ( ده كلو بافتراض انو قال ماني خائف) و ده فيهو اعتراف بمهنية الجيش … على خلاف الدعم السريع
ثالثا: التهديدات الطلعت بيها قوات الدعم السريع سواء بواسطة ياجوج و ماجوج القال لو هبشتوه انا براي بخش على الاسرى بقتل لي ١٠٠ واحد … البيان الطلع بيهو الدعامي التاني القال عندو لستة بتاعت رتب مأسورين من الجيش حيصفيهم و راصي ليهو لستة كدة ٥ لواء و ١٠ عقيد و ٢٠٠ رتب اخرى ..
و ده كلو ان دل على شي بدل على انو الدعم السريع غير مهني و شغال بالحمية الفردية و كل زول بقرر هو داير يقتل كم و ممكن في لحظة غضب جندي ما يسوى شي غير انو عندو صفحة في الفيس يقرر انو يصفي الاسرى ( حتى لو تهديد فارغ نحنا من مصلحتنا ناخدو جد) عشان يدل على عدم انضباط الخطاب و عدم المؤسسية و عدم المهنية ..و دي كلها على الصعيد السياسي تمثل ادلة ادانة …. و تضاف الى قائمة طويلة جدا …و الجاهل عدو نفسو
Ahmed Crash
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