نزار العقيلي: (ارحمونا)





موضوع بالجنبة كده .. الجنبة الفيها الحديدة .. في كل عيد اتعودوا مجموعة من البشر إنو يختصروا حكاية المعايدة بارسال رسالة واحدة عبر الواتس اب او الماسنجر لكل الناس .. بيحدد الكل و يرسل معايدته و يفتكر إنو كده عداهو العيب و انو زول واجب و زول مفتح .

حركة بايخة و جبانة و ما فيها اي نوع من الحميمية و المعايدات .. حركة معاطة شديد جدا” و بتدل على بلاهة و غباء الزول المرسلها .. عن نفسي ما قاعد ارد على الرسائل دي لانو عارفها دي رسائل للجميع بدون استثناء .. عشان كده بتجاهلها و بتجاهل اصحابها

و ديل نفس الناس البرسلو رسالة ( جمعة مباركة ) كل اسبوع .. الواحد فيهم بيصحى الصباح و يشوت الرسالة لكل قائمة الارقام الموجودة في الواتس اب نظام كده عمل الواجب و اتفقد احوال اهلو و اصحابو و زملاءه .

المعايدة دي يا جماعة لو ما كانت مكالمة هاتفية عديل او رسالة مخصصة بالاسم و التفاصيل ما بكون عندها قيمة و معنى والله فارحمونا منها يرحمكم الله .

و برضو ديل نفس الناس البرسلو ليك في الخاص عبر الواتس اب او الماسنجر و يقول ليك ( السلام عليكم ) و ينتظرك ترد عليهو السلام عشان يقول ليك ( انت كيف ) و بعد تقول ليهو انا تمام يقوم يقول ليك ( الاهل كيف ) تقول ليهو تمام يقوم يختفي مسافة و يرجع يرسل و يقول ليك ( الشغل كيف ؟ ) و لو عندو موضوع عايز يقولوا او عايز يحكي ليك بقوم يعمل المقدمة المعاطة دي حتى يدخل في الموضوع يقول ليك ( عايزك في موضوع ) تقول ليهو اتفضل قول موضوعك .. تلقاهو اختفى .. يرجع ليك بعد ساعتين يقول ليك ( انت فاضي احكي ليك ؟؟ )

يعني بعد المعط الطويل و الزمن البنكون ضيعناهو في الرسائل يقول ليك ( انت فاضي !! )

يا جماعة بالله احنا في عصر السرعة و مفترض الناس تختصر و تخفف الضغط شوية .. خشو في المواضيع تووووش و بدون مقدمات طويلة و سلامات اطول .. و عيدوا و اتفقدوا احبابكم بمكالمات او رسائل حقيقية … رسالة من سطرين ( كل سنة و انت طيب يا ابو رؤى ) بكون عندها طعم و معنى و معزة اجمل و اروع بالف مرة من الرسائل الطويلة و المنسوخة و المكررة الما عندها لا طعم لا ريحة

خليكم شجعان و اخربوا وش و شيرو الكلام ده يااااخ عشان يصل للشريحة دي و نرتاح منهم حبة

نزار العقيلي