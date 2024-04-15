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المسلم لا يبني موقفه على عرض يزول إنما يبني موقفه على جوهر ثابت
خلال الحرب دي مرت علي الشخصية البتبني مواقفها على حسب حالتو و مزاجو
مثلا هو مناصر الجيش تب
لكن فلس فلس شديد
بجيك بكتب منشور يقوليك الجيش و الخيانه و باعوها و ضيعونا
جاتو قروش بجي يقوليك بل بس
أو واحد قاعد مع عمتو
ضايقتو في يوم و اتذكر بيتو و حلتو يجي ينبز الجيش
و هكذا
و المسلم لا يبني موقفه على عرض يزول إنما يبني موقفه على جوهر ثابت
مصطفى ميرغني
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