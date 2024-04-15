



خلال الحرب دي مرت علي الشخصية البتبني مواقفها على حسب حالتو و مزاجو

مثلا هو مناصر الجيش تب

لكن فلس فلس شديد

بجيك بكتب منشور يقوليك الجيش و الخيانه و باعوها و ضيعونا

جاتو قروش بجي يقوليك بل بس

أو واحد قاعد مع عمتو

ضايقتو في يوم و اتذكر بيتو و حلتو يجي ينبز الجيش

و هكذا

و المسلم لا يبني موقفه على عرض يزول إنما يبني موقفه على جوهر ثابت

مصطفى ميرغني