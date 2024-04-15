🔴 مؤتمر باريس ده مؤتمر (مؤامرة) ضد السودانيين كلهم





مؤتمر باريس بتاع بكرة ده مؤتمر (مؤامرة) ضد السودانيين كلهم مؤتمر حتى ناس خالد سلك وحمدوك ونصرالدين وياسر عرمان مافاهمين فيهو حاجه دعواته جات من جهات أغلبها منظمات ماسونيه والقوائم المشاركه جاهزه والإعلان عنها تم قبل يوم من المؤتمر وإعلان جزئي .. مؤتمر تحت إسم المساعدات الإنسانيه وهو بالأصل مؤامرة بتقودها جهات كل تاريخها معادي للسودان وسبب أساسي في تأخيره خواجات صًر عيونهم خضر واقفين وراها … جايبين الخونه المدنيين والمرتزقه السياسين البيدافعوا عن مليشيا الدعم السريع.. حقيقه كده لو السودانين ماوقفوا وقفه صاح الناس ديل حيجيبوا مصائب للبلد دي وفوق لمشاركة المليشيا جايبين الإمارات وتشاد والدول المجاورة للسودان .. عدا السودان الماموجود فيها …

المؤامرة دي عايزه وقفه من السودانين الشرفاء لإيقافها

✋

#مؤامرة_باريس

#ParisConspiracy



تبيان توفيق الماحي أكد