غاضبون وطنيون.. جزء من شباب السودان المتطلعين!!





لقاء البرهان بمجموعة غاضبون لقاء ممتاز ورائع ومفهوم … من المهم أن يلتقي ويتلاقح كل من شارك في حسم مليشيا الجنجويد وهذا حقُ مُستحق … خيرُ لكم ولهم



غاضبون هم جزء من شباب السودان المتطلعين لما هو أفضل لايقلون شأناً من شباب القوى السياسية والمجتمعيه الأخرى .. وإني أرى من الحصافة بأن يتم وضع برامج ومشروعات خاصه لإستهداف الشباب الثورى الذي أسقط النظام كافتهم وليس شباب غاضبون وحدهم وذلك لإعادة تأهيلهم وإحتوائهم وتدريبهم وتثقيفهم وإدراجهم في محطات العمل الإنتاجي وإستدرار مهاراتهم وطاقاتهم وأفكارهم لصالح بناء السودان … بدلاَ من تخوينهم وإهمالهم وتخويفهم ومحاولة نبذهم..

إن لفظ هذه المجموعات وإبعادها بحجة مشاركتها في الثورة يُعدُ غباء ( فكري وسياسي ) وعدم نضوج وعدم فهم للطبيعه التي أدت لخروجهم ضد النظام السابق ..بل إن الصحيح هو التوجه لإدارة حوار بناء معهم وإتاحة فرصه لهم لتبيان آرائهم وتبني أفكارهم وتصحيحها وإصطحابهم للمرحلة التاليه بصورة مغايرة !!

اللحم مابيطلع من الضفر … ديل أولاد البلد دي ووقفوا الموقف الصحيح وقت الناس كانت بتخون.. وكان ممكن يخونوا ولكنهم لم يفعلوا …

شكرآ غاضبون

✍️ تبيان توفيق الماحي أكد

