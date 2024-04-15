عائشة الماجدي: شكراً حمدوك





أيها الناس لازم تفهموا مافي أضمن للعساكر وأريح للشعب من حمدوك ببساطة زول أضينة وبسمع الكلام وبنساق زي ما إنتوا عايزين ..

المرة الفاتت قلتو لي وقع علي إجراءات 25 اكتوبر وقع

قلتو أمرق خلاص قضيت الغرض اطلع قدم إستقالتك قدم الاستقالة…

عليه أنا من زمان قبل 3 سنة لما القحاتة شتمو حمدوك أيام إجراءات 25 انا جيت كتبت ليكم في الصفحة حمدوك ولدنا البقضي غرضنا ياهو الوحيد العجينتو طرية بتشكلها زي ما انت عايز ..

حمدوك كائن مُطيع ما تخسرو بكرة بنفعكم وقت الحاجة ليهو

خلو يسافر يوقع يلاقي يحضر مؤتمرات في النهاية زول هين ولين وسهل قيادتو بمشي ليكم اموركم وقت تحتاجو …

المهم يا سادة حمدوك أقبلو كدا بس وما تخربو علي العساكر ولا علي نفسكم ح تحتاجو لزول رضي ونائم وبتقدروا تمشوا بكنترول وينفذ ليكم أجندتكم وما بتلاقو !

حمدوك ولدنا حتي وإن مشي السماء الأحمر

وقت الحوجة ليهو بجي بنفذ من سكات ..

( أوعكم تنجروا زي القحاتة زمان وتقعدوا تشتموا حمدوك النيي الشارع حي ) اوووعكم

شكراً حمدوك

عائشة الماجدي