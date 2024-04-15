



السبب الرئيسي في ظهور حمدوك هم الكيزان.

فهم من شارك في تلميعه بقيادة أميرة الفاضل للاتحاد الأفريقي وتم بعد ذلك ترشيحه في وزارة مالية البشير التي وافق عليه وبعد إعلانه للإعلام رفض بنصيحة من صديق مقرب.

كان المعيار الذي جعله يركب على ظهر الثورة هو رفضه المتأخر لوزارة المالية في عهد البشير. لم يعرف للرجل تاريخ نضالي او حتى مجرد تصريح ذم فيه حقبة الكيزان.

عشان الناس تكون واعية

Nazar Alrofaie Mohammed