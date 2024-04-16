



حايمين مؤتمرات من عنتيبي لي أديس لي نيروبي لي جيبوتي لي كمبالا للقاهرة واديس تاني وتالت واسي باريس!! من البداية سعوا لفرض حظر طيران واستدعاء تدخل عسكري دولي لهدم سيادة الشعب على الدولة ولصالح مليشيا الاحتلال والاستيطان صراحةً وضمناً، وكله فشل رغم انه برهان كان معاهم في كل خطوة. فشلت كل مساعي اعادة تأهيل المليشيا وارهاب السودانيين عشان يقبلوا ويطبعوا مع الاحتلال والتهجير والإبادة، فشلوا بسبب صمود السودانيين ووقوفهم مع مؤسساتهم ومكتسباتهم وفي مقدمتها جيش الدولة المعبّر الأقصى عن القومية السودانية الحديثة في سياق تطور الدولة في السودان، رغم ادراك السودانيين للتناقض مع سلطوية المؤسسة العسكرية، ولكن للتدافع مع السلطوية يكون سلماً، ومع الاحتلال مقاومةً.. ترتيب اولويات فطري وواضح عجزت نخب مقطوعة النسب المجتمعي عن استيلاده وتذويته في كل مراحل الارهاب البتمارسه المليشيا. مشوا باريس وما قادرين حتى يهددوا المليشيا بالانسحاب من اتفاقهم معاها بسبب فشلها في الالتزام بعُشر بند من بنوده.

ما ننسى انه بعد دة كله القحاتة لحدي اسي ساكين برهان بي يدينهم وكرعينهم عشان يلاقيهم ويطفي ليهم جمرة اتفاق أديس أبابا الورطو فيها روحهم ورطة تاريخية ايام بعد استباحة الجزيرة والمقتلة المستمرة لأهلها حتى اليوم، ويتصورو معاو زي صورتهم الحتنزل في التاريخ كلحظة تمثل اقصى درجات عدم الحساسية -مع الأدب- وهم واقفين صف منتظرين يصافحوا قائد مليشيا الإبادة والتهجير والاغتصاب.. ولو برهان لاقاهم بعد دة مستعدين يقيفوا ليو نفس الصف!!

#الدولة_باقية

#مؤامرة_باريس

Ahmad Shomokh

