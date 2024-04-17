🔴 الناس مفترض تفهم إن حمدوك أضعف مما يتصوروا وإنه زول وهمي وزول خاوي وزول جبان





الحركة (البايخة)

حمدوك أول من طلع من ( الهنكر ) ولٍقى مجموعة من السودانين واقفين بره ورافعين لآفتات … مافكر في إنو يخاطبهم أو يسمع منهم أول حاجه جات في خاطروا إنوا ( يرجع خلف ويهرب ويقفل الباب بدل يتكلم معاهم ) الحركة العملها حمدوك دي

هي عنوان لشخصية حمدوك الحقيقيه … الشخصيه الجبانه المهزوزة المهترئه … الشخصيه الضعيفه المابتقدر تواجه الناس … الشخصيه الماعندها أي مانع إنها تهرب وتتخلى عن قناعاتها وتقطع المشوار وترجع خلف من نص الطريق ..

نفس الحركة البايخه دي عملها حمدوك مابعد 25 إكتوبر لمن أعلن إستقالتوا بسبب الإختلاف حول الإجراء .. بنفس الإسلوب ده حمدوك إتخلى عن الثورة وعن الثوار وعن المبادئ وعن التحدي وعن الثبات الانفعالي وعن المواجهه والتصدي والاستماع لمطالب الثوار مابعد 25 إكتوبر ..

وقتها حمدوك مافكر في إنو يقيف ويسمع صوت الشارع وعمل نفس ( العمليه البايخه ) دي ورجع من نص الطريق وقفل الباب وأعلن إستقالتوا كأكبر جبان يمر على تاريخ السودان ..

الناس مفترض تفهم إنو حمدوك ده أضعف مما يتصوروا وإنو زول وهمي وزول خاوي وزول جبان ومابيقدر يعمل حاجه للبلد دي لو قعد ألف سنه … حمدوك كل مره بيأكد للناس إنو هو عباره عن بدله مبهدله وبنطلون ناصل وكارافيته من سوق سته دي الشخصيه الحقيقيه اللازم نعرفها …

#مؤامرة_باريس

#الدعم_السريع_مليشيا_إرهابية

#الجيش_السوداني

✍️ تبيان توفيق الماحي أكد