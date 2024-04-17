اي زول يجي يقول ليك الكيزان بدوا الحرب قول ليه اشرب ليك كباية ينسون وابلع حبتين انتي كيزان





اول ما بدا الضرب في المدينة الرياضية صحينا مخلوعين وبنحاول نفهم في شنو الصوت كان عالي جدا رغم انو المسافة بعيدة ، ويادوب بنشوف في الاخبار اخوي طلع الشارع وجاء قال لينا الجنجويد احتلوا استوب الشرقي وكل شارع عبيد ختم وبدو يعملوا ارتكازات !! الكلام دا حصل وقت لسة الضرب ما انتهي في المدينة الرياضية .

صحبتي كانت في شارع المطار اول صوت دل سمعته طوالي عملت يوتيرن اتفأجات انو الجنجويد انتشروا فجأة واحتلوا كل الشارع وكل الاحياء القريبة العمارات الخرطوم 2و3 ولحد وسط الخرطوم . الناس كانت مخلوعة ديل طلعوا من وين ؟

بعداك بدت تجي الاخبار سيطرنا علي القصر وعلي المطار وعلي وين وين دا كلو حصل في اول ساعة من المعركة يوريك انو دا تحرك منسق ومخطط ليه تماما .

المضحك المبكي انو تاني يوم في الحرب بداو طوالي يسرقوا المحلات الفي الشارع الرئيسي 🤣 ما انتظروا زاتو اهدافهم واضحة

ومحددة .

عشان كدة اي زول راسه مربع يجي يقول ليك الكيزان بدوا الحرب قول ليه اشرب ليك كباية ينسون وابلع حبتين انتي كيزان كل 8 ساعات .

#جنجويد_رباطة

#15ابريل

Suzy Khalil