مؤتمر باريس 15 أبريل 2024م بخصوص السودان

مؤتمر رسمي لممثلي دول ومنظمات تسبقه جلسة سودانية للدردشة والفضفضة وطق الحنك.

بقراءة متمعنة في نص الإعلان الرسمي الصادر من الخارجية الفرنسية وبقراءات من عدة مصادر إخبارية اتضحت لنا النقاط التالية وها نحن نضعها أمامك عزيزي القارئ ونضع الروابط الرسمية في نوافذ التعليقات بالأسفل.

أولا : هناك حدثين تما في نفس المقر وفي نفس اليوم وهما:

1- لقاء القوى المدنية السودانية:

وهؤلاء وجهت لهم الدعوات منفردين فهرولوا خفافا وثقالا وعلى كل ضامر وهم في حقيقة الأمر حسب تقديرنا لم يكونوا سوى زينة وزخرفة لا دور لها ألا إيهام الرأي العام السوداني أنهم موافقين على التوصيات السياسية للمؤتمر الحقيقي (رقم 2) والمعدة سلفا.

2- مؤتمر المانحين والتعهدات وهو يعتبر إمتدادا لمؤتمرات التعهدات والمانحين في السنوات السابقة ومنها ما حضره حمدوك بصفته رئيسا لوزراء الفترة الانتقالية.

أهم ما جاء في توصيات المؤتمر رقم 2 ولم يحضره إلا الممثلين الرسميين للحكومات والمنظمات الدولية والإقليمية:

+ توصيف الحرب بأنها حرب بين قوات موالية للجنرال عبد الفتاح البرهان وقوات موالية للجنرال محمد حمدان دقلو (حميدتي).

+ المطالبة بوقف تسليح الطرفين وهو ما ذكر نصا في الفقرة رقم 4 من التوصيات :

4. We urge all foreign actors to cease providing armed support or materiel to the warring parties and to refrain from undertaking any action which would heighten tensions and fuel the conflict.

الترجمة :

4. نحث جميع الجهات الأجنبية على التوقف عن تقديم الدعم المسلح أو العتاد للأطراف المتحاربة والامتناع عن القيام بأي عمل من شأنه أن يزيد التوترات ويؤجج الصراع.

+ إذن فإن المؤتمر يجرد الدولة السودانية من حقوق السيادة ومن حقوق الجيش السوداني في الحصول على التسليح وتجديد التجهيزات وهو ما يعتبر أمرا متعارفا عليه في حالات تصدي الجيوش الوطنية لحالات التمرد الداخلي.

+ تعهدات الدعم المالي ليست للدولة السودانية بل للسودانيين في الداخل وفي الدول المجاورة التي لجأ إليها السودانيين وهذه الدول حضرت ممثلة رسميا بحكوماتها وهي بالتالي في انتظار حصتها من التبرعات ولهذا فإن موافقتها على التوصيف السياسي للحرب ومايتبعه من تكييف قانوني ثمنه حصولها على نصيبها من الأموال.

الدول والمنظمات التي حضرت ووافقت على التوصيات :

[11 List of States and international and regional organizations who have supported this declaration: [African Union, Chad, Djibouti, Egypt, European Union, Ethiopia, France, Germany, IGAD, League of Arab States, Libya, Kenya, Norway, United Arab Emirates, United Kingdom, United Nations, United States, Saudi Arabia, South Sudan].

الإتحاد الأفريقي ، تشاد ، جيبوتي ، مصر ، الإتحاد الأوروبي ، أثيوبيا ، فرنسا ، ألمانيا ، منظمة الإيقاد ، جامعة الدول العربية ، ليبيا ، كينيا ، النرويج ، الأمارات العربية المتحدة ، المملكة المتحدة ، منظمة الأمم المتحدة ، الولايات المتحدة ، المملكة العربية السعودية ، جنوب السودان.

هذا في الوقت الذي تملأ فيه أسافيرنا طبول النصر الوهمي لأن مريم الصادق تصدى لها مشاغب وإدعاء أن سلطان المساليت نسف المؤتمر وهو في الحقيقة مع احترامنا لمكانته الرمزية فقد كان هو ومجالسيه من ممثلي المجتمع المدني بحمدوكهم ومريمهم مجرد زخرفة وزينة وغلاف تضليلي بقبول توصيات مؤتمر معدة سلفا تجرد بلدهم وجيشهم من حقوق السيادة في الوقت الذي تؤكد فيه التوصيات حرصها على سيادة ووحدة السودان وياله من حرص أجوف.

