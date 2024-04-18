تبيان توفيق: كل كيبورد بما فيه ينضح !!





كل كيبورد بما فيه ينضح !!

طبعآ أثناء الكتابه الكيبورد بيجهز ليك من الكلمات القديمه الثابته في مراسلاتك .. لو إنت مطشش وعندك مشكله في النظر وراسك ماكويس وكاتمه فيك ومبلول ومفلس وميتينك طالع .. حتشيل وتخت بدون تركز وحتحصّل البوشي 😁😁



الفاره كتب المنشور وقبل يعدٍّل .. جغمناه …

البوشي بيسأل من ( الجقق ) السكنيه 😂😂😂

تبيان توفيق الماحي أكد