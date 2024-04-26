الكويت توقف إصدار تصاريح العمل للعمالة المصرية مجدداً.. تعرف على السبب





ذكرت صحيفة “الجريدة” الكويتية أنه تم وقف إصدار تصاريح العمل للعمالة المصرية اعتبارًا من الثلاثاء، وفقًا لما ذكرته “مصادر مطلعة” في وزارة الداخلية والهيئة العامة للقوى العاملة الكويتية.

وأشارت المصادر إلى أن “تعليمات عليا” صدرت لوضع ضوابط جديدة لمنح تصاريح العمل للعمالة المصرية، بعد تلقي الهيئة شكاوى من أصحاب العمل بشأن فرض بعض الجهات المصرية تأمينات إجبارية لصالح شركات تأمين غير كويتية.

وأضافت المصادر أن السلطات الكويتية تعمل حاليًا على وضع ضوابط جديدة ومشددة لاستقدام العمالة المصرية، مع التركيز على منح التصاريح لحملة الشهادات العليا والتخصصات المطلوبة في سوق العمل الكويتي.

وكانت الكويت قد استأنفت قبول طلبات تأشيرات العمل للمصريين في القطاع الأهلي خلال شهر أبريل الحالي، بناءً على قرار صادر للإدارة العامة لشؤون الإقامة الكويتية.

الشرق القطرية