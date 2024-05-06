أبطال أمدرمان كل يوم يجعلون أمدرمان أضيق على الدعامة من خرم الإبرة





أبطال الكدرو كل يوم يكبدون العدو خسائر فادحة غالقين بذلك كل طرق التشوين و الإمداد بالوقود للميلشيات ببحري

ومتحركات الجيلي كل يوم تشد الوثاق على المصفاة

و أبطال الجزيرة من الفاو و سنار و المناقل كل يوم يوسعون دائرة الحصار على العدو في مدني

وأبطال أمدرمان كل يوم يجعلون أمدرمان أضيق على الدعامه من خرم الإبرة

وقريبا ان شاءالله تنهار المليشيات و يرفع علم السودان عاليا

اللهم توفيقا ونصرا و إعانة و مددا يا عزيز يا قوي …

مصطفى ميرغني

