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أبطال أمدرمان كل يوم يجعلون أمدرمان أضيق على الدعامة من خرم الإبرة

2024/05/06
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أبطال الكدرو كل يوم يكبدون العدو خسائر فادحة غالقين بذلك كل طرق التشوين و الإمداد بالوقود للميلشيات ببحري
ومتحركات الجيلي كل يوم تشد الوثاق على المصفاة

و أبطال الجزيرة من الفاو و سنار و المناقل كل يوم يوسعون دائرة الحصار على العدو في مدني
وأبطال أمدرمان كل يوم يجعلون أمدرمان أضيق على الدعامه من خرم الإبرة

وقريبا ان شاءالله تنهار المليشيات و يرفع علم السودان عاليا
اللهم توفيقا ونصرا و إعانة و مددا يا عزيز يا قوي …

مصطفى ميرغني
مصطفى ميرغني

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2024/05/06