إبراهيم الميرغني يقول أن عودة السودان لما قبل الحرب ضرب من المستحيلات !!





بالمعكوس !!

يقول إبراهيم الميرغني أن عودة السودان لما قبل الحرب ضرب من المستحيلات !!

أقول له صدقت ..

وصٍدقُك يتجلى في ما مضى من تضحيات .. فمن ظن أن السودان سيعود لٍما قبل الحرب فإنه واهٍم فالسودان لن يعود للعهدين.. سواءً كانت ..

( الإنقاذ .. قحط ) وهذا للعًوام أما أنت فًفٍي الحالتين ( خاسر ) لأنك متسلق متملق العهدين …

اذا كنت تظن أن السودان سيعود لعهد السٍيد وإمتصاص دماء الغلابه بإسم ( الآل ) فلا والله

أذا كنت تظن أن السودان سيعود لعهد القحط والصبيانيه والفهلوه بإسم الثورة والإيمان بالميثاق فلا والله ..

سودان مابعد الحرب هو سودان يختلف عما تظنون وما ترجون وما تعملون له .. سودان إنتُزع بالدماء والأشلاء لن يكون صالحاً لأمثالك من المتنطعين!!

تبيان توفيق