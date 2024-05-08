



سلام

في رسالة حالياً مفادها انو الدولار وصل 2000 جنيه في السودان

و دا غير صحيح الي الان الاسعار بين 1700-1755ج

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-طيب دا شنو الناس البتقول الدولار وصل 2000؟

دي حالة اسمها عشوائية الاسعار الوهمية من اجل المضاربة ، بمعني ان السوق الموازي بعمل محاكة لنوع من الاشاعات عشان يعرفع سعر الصرف عشان يحصل نوع (اكل السوق) و يتدفق الدولار في أيدي الناس الشغالة دولار.

في الاوقات الطبيعية بحصل تدخل من الدولة عن طريق عدد من العمل الفني لضبط سعر الصرف قديماً زي مثلاً زي م متذكرين:

-حملة امنية في اسواق (برج البركة-عمارة الذهب..الخ)

-اجتماعات مع عدد من الرأسمالية لمنع المضاربة (دي بقوم بيها الجهاز)

-او طبعا بيتدخل البنك المركزي و يوفر معروض من النقد الاجنبي زي (المزادات)

دي كلها أمثلة م شغالة..

عليه الان:

*الدولار ما زال في حدود ال 1,700

*ارتفاع سعر الصرف في اسبوع و فقدان العملة لقيمته ب 18% بيعني مرحلة الانهيار التام.

*السوق الموازي بعد عام من الحرب عرف انو هو مصدر العملات الصعبة لكامل البلاد بما فيها الحكومة ،لذلك ح تكون في حركة كبيرة للدولار. صعوداً او هبوطاً.

*ستكون هناك إضرابات في سعر صرف (الدولار الجمركي) بسبب عدم مد الجمارك بالتسعيرة الجديدة بعد التحرك من النقطة السابقة ، مما سيعكس عدد من الاشكالات في الاسواق بالنسبة لتسعير المنتجات.

الحلول ❌

-لا يمكن الحديث عن حلول في وقت حرب ، لان البنك المركزي لايستطيع العمل مع قطاع مصرفي بطاقة تشغيلية لا تتعدي 40% و اراضي مقسومة بسبب النزاع المسلح، فنياً قضية سعر الصرف بقت صعبة بسبب غياب الدولة بسبب النزاعات و اصبح السوق الموازي هو مصدر النقد .

-الذكرته فوق م معناها م ح يحصل المبلغ..اخشي أن يتعدى الدولار حاجز ال ٢٠٠٠ في النصف الاول من العام الحالي .

-الصورة المرفقة توقعاتي بالوصول الي هذه المبلغ خلال ٦ أشهر، و بالظبط ماشين عليهو في خلال ٦ أشهر زي ما ذكرت ..

احمد بن عمر

