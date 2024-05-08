🔴 في رسالة حالياً مفادها انو الدولار وصل 2000 جنيه في السودان
سلام
في رسالة حالياً مفادها انو الدولار وصل 2000 جنيه في السودان
و دا غير صحيح الي الان الاسعار بين 1700-1755ج
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-طيب دا شنو الناس البتقول الدولار وصل 2000؟
دي حالة اسمها عشوائية الاسعار الوهمية من اجل المضاربة ، بمعني ان السوق الموازي بعمل محاكة لنوع من الاشاعات عشان يعرفع سعر الصرف عشان يحصل نوع (اكل السوق) و يتدفق الدولار في أيدي الناس الشغالة دولار.
في الاوقات الطبيعية بحصل تدخل من الدولة عن طريق عدد من العمل الفني لضبط سعر الصرف قديماً زي مثلاً زي م متذكرين:
-حملة امنية في اسواق (برج البركة-عمارة الذهب..الخ)
-اجتماعات مع عدد من الرأسمالية لمنع المضاربة (دي بقوم بيها الجهاز)
-او طبعا بيتدخل البنك المركزي و يوفر معروض من النقد الاجنبي زي (المزادات)
دي كلها أمثلة م شغالة..
عليه الان:
*الدولار ما زال في حدود ال 1,700
*ارتفاع سعر الصرف في اسبوع و فقدان العملة لقيمته ب 18% بيعني مرحلة الانهيار التام.
*السوق الموازي بعد عام من الحرب عرف انو هو مصدر العملات الصعبة لكامل البلاد بما فيها الحكومة ،لذلك ح تكون في حركة كبيرة للدولار. صعوداً او هبوطاً.
*ستكون هناك إضرابات في سعر صرف (الدولار الجمركي) بسبب عدم مد الجمارك بالتسعيرة الجديدة بعد التحرك من النقطة السابقة ، مما سيعكس عدد من الاشكالات في الاسواق بالنسبة لتسعير المنتجات.
الحلول ❌
-لا يمكن الحديث عن حلول في وقت حرب ، لان البنك المركزي لايستطيع العمل مع قطاع مصرفي بطاقة تشغيلية لا تتعدي 40% و اراضي مقسومة بسبب النزاع المسلح، فنياً قضية سعر الصرف بقت صعبة بسبب غياب الدولة بسبب النزاعات و اصبح السوق الموازي هو مصدر النقد .
-الذكرته فوق م معناها م ح يحصل المبلغ..اخشي أن يتعدى الدولار حاجز ال ٢٠٠٠ في النصف الاول من العام الحالي .
-الصورة المرفقة توقعاتي بالوصول الي هذه المبلغ خلال ٦ أشهر، و بالظبط ماشين عليهو في خلال ٦ أشهر زي ما ذكرت ..
احمد بن عمر
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