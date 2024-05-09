مريم الصادق قصت جزء من معدتها بعد زيادة وزنها لكن يبدو ان الجراح قد قص جزء من معدتها ومعها قلبها وضميرها





أتذكر أن مريم الصادق أخبرتني ذات مره أنها قصت جزء من معدتها بعد زيادة وزنها لكن يبدو ان الجراح قد قص جزء من معدتها ومعها قلبها وضميرها..

شاهدتها بالأمس وهي تصف البلاغات الموجهة ضدها وآخرون بأنها إتهامات جعلت الدولة بلا هيبة..

وفعلاً الدولة بلا هيبة طالما أن الذين باعوا أنفسهم للإمارات وحميدتي لازالوا مطلقي السراح من بلد لبلد دون تفعيل النشرة الحمراء للقبض عليهم..

فعلا الدولة بلا هيبة طالما أنها وأمثالها يطعنون الجيش من ضهره ويأمنون العقاب..

فعلاً الدولة بلا هيبه وهي تجاهر بالتآمر على الدولة بترغيبها أو ترهيبها..

فعلاً الدولة بلا هيبة طالما اللافين كدمول يحكمون المؤسسات الاقتصاديه والاعلامية والدبلوماسية ويتحكمون فيها..

#ام_وضاح